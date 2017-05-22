غلب النعاس، على ما يبدو، وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس لفترة وجيزة أثناء إلقاء الرئيس دونالد ترامب كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية أمس الأحد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله الوزير وهو يغط في نومه، بينما كان الرئيس ترامب يخاطب زعماء العالمين العربي والإسلامي.

وخلال الكلمة حث ترامب الدول العربية والإسلامية على الوحدة والمشاركة في هزيمة المتطرفين في مناشدة مفعمة بالحماس “للقضاء على” الإرهابيين فيما خفف في الوقت نفسه نبرته الحادة تجاه المسلمين.

ولم يستخدم ترامب عبارته الشهيرة “الإرهاب الإسلامي المتطرف” في كلمته في بادرة على أنه استجاب لنصيحة استخدام نبرة أكثر اعتدالا في المنطقة بعد استخدامه هذا التعبير مرارا أثناء حملته في انتخابات الرئاسة.