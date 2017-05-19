انتشر مقطع مصوّر للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن، وهو يقاطع مراسلة رياضية أثناء تغطيتها الإخبارية على الهواء لإحدى مباريات البيسبول في ولاية تكساس الأميركيّة ليقول لها “مرحبًا”.
وكانت مراسلة ” فوكس سبورتس” إيميلي جونز تقف أمام الكاميرا لتنقل الحدث على الهواء قبل أن يمر الرئيس سريعا من خلفها، وقال لها “مرحبًا” ثم واصل سيره.
وبعدما انتهت من البث التلفزيوني، تفاجأت جونز بانتشار آلاف الفيديوهات عن الواقعة على موقع تويتر.
ثم نشرت تغريدة كتبت فيها “هذا كان أفضل “فوتوبومب” على الإطلاق”.
A wild George W. Bush appears! pic.twitter.com/sUfZ6YOhKo
— Josh Billinson (@jbillinson) ١٨ مايو، ٢٠١٧
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