انتشر مقطع مصوّر للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن، وهو يقاطع مراسلة رياضية أثناء تغطيتها الإخبارية على الهواء لإحدى مباريات البيسبول في ولاية تكساس الأميركيّة ليقول لها “مرحبًا”.

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وكانت مراسلة ” فوكس سبورتس” إيميلي جونز تقف أمام الكاميرا لتنقل الحدث على الهواء قبل أن يمر الرئيس سريعا من خلفها، وقال لها “مرحبًا” ثم واصل سيره.

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وبعدما انتهت من البث التلفزيوني، تفاجأت جونز بانتشار آلاف الفيديوهات عن الواقعة على موقع تويتر.

ثم نشرت تغريدة كتبت فيها “هذا كان أفضل “فوتوبومب” على الإطلاق”.