أكد الباحث والناشط السياسي الجزائري زين جيبولي، أن الطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر شابت واهترأت، موضحا أن بقاءها يعني انتحار وضياع للكفاءات الشابة القادرة على صنع التغيير، على حد قوله.

وقال “جيبولي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الاستمرار مع نفس الطبقة السياسية التي شابت واهترأت معها خطاباتها هو انتحار وضياع لكفاءات شابة قادرة على صنع التغيير في الساحة السياسية”.

الاستمرار مع نفس الطبقة السياسية التي شابت واهترءت معها خطاباتها هو انتحار وضياع لكفاءات شابة قادرة على صنع التغيير في الساحة السياسية.. — G.Zine (@GheZinou) May 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” إن رداءة الخطاب السياسي في الجزائر جعلتنا أضحوكة بين الأمم”.

إن رداءة الخطاب السياسي في الجزائر جعلتنا أضحوكة بين الأمم. — G.Zine (@GheZinou) May 18, 2017

وتساءل “جيبولي” قائلا:” كيف لنا أن ننتظر احترام الدول الأخرى ونحن نعيش تحت سلطة نظام تسيره رؤوس اهترأت المقاعد التي يجلسون عليها من طول الفترة التي أمضوها؟”.

كيف لنا أن ننتظر احترام الدول الأخرى ونحن نعيش تحت سلطة نظام تسيره رؤوس اهترءت المقاعد التي يجلسون عليها من طول الفترة التي أمضوها؟ — G.Zine (@GheZinou) May 18, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” لا بد للجزائر، كونها بوابة افريقيا، أن تمثل الجسر الاقتصادي الرابط بين ضفتي المتوسط”.

لا بد للجزائر، كونها بوابة افريقيا، أن تمثل الجسر الاقتصادي الرابط بين ضفتي المتوسط. — G.Zine (@GheZinou) May 18, 2017

يشار إلى أن الرئيس الجزائري يتربع على عرش السلطة منذ العام 1999، حيث تجاوز من العمر الـ80 عاما حيث وصل به الامر إلى الجلوس على كرسي متحرك ولا يقوى على تحريك أعضائه، في حين يبلغ سن الامين العام لحزب جبهة التحرير (الحزب الحاكم) وبمثابة الرجل الثاني في الجزائر 83 عاما، ويبلغ عمر رئيس ديوان الجمهورية أحمد اويحيى 65 عاما.