قالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون عيّن رسميا، “الكسيس كوهلر” في منصب الأمين العام لقصر الإليزيه، وهو المنصب الإداري الأعلى بين الموظفين الرئاسيين.

وكوهلر (44 عاما) كان رئيسا لموظفي ماكرون عندما كان يتولى حقيبة وزارة الاقتصاد الفرنسية، كما عمل في وزارة الخزانة.

وفاز ماكرون، البالغ من العمر 39 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ليصبح أول شخص يتولى السلطة في فرنسا من خارج الأحزاب التقليدية.

وعين ماكرون، الاثنين، السياسي المحافظ إدوارد فيليب رئيسا للوزراء، في خطوة لم يسبق لها مثيل في فرنسا باختيار طوعي لرئيس الحكومة من خارج حزب الرئيس.