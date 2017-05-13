حملت الحكومة الأردنية، إسرائيل، كامل المسؤولية عن مقتل أحد مواطنيها في القدس الشرقية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في بيان السبت، “إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر السفارة الأردنية في تل أبيب تفاصيل حادثة مقتل المواطن الأردني محمد الكسجي للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث”.

واستنكرت الحكومة الأردنية “الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني الشهيد”، وطالبت إسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة.

وكان المواطن الأردني الكسجي غادر البلاد عبر معبر الشيخ حسين مؤخراً بتأشيرة سياحية إسرائيلية ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، في بيان مقتضب، أن شخصاً تقدم نحو قوة من الشرطة الإسرائيلية في باب السلسلة، وقام بتنفيذ عملية طعن شرطي عربي من سكان شمال إسرائيل في الجزء العلوي من الجسم”.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، لوبا السمري إن “منفذ العملية الإرهابية مواطن أردني الهوية يبلغ من العمر نحو 57 عاماً، وكان قد دخل البلاد قبل نحو أسبوع في تأشيرة سياحية.