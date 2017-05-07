وجّه محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب المصري المعتزل، نصيحة لمحمد صلاح، نجم روما الإيطالي، على الهواء مباشرة في مداخلة مع قناة bein.

وبدأ أبوتريكة، كلامه، عقب مباراة روما وميلان، التي أقيمت، مساء الأحد، بالثناء على أداء صلاح بعد فوز فريقه برباعية، وقال عنه إنه من أكثر الشخصيات التي يحبها.

وقدم أبوتريكة نصيحة لصلاح، مطالبًا إياه بعدم تكرار نفس خطأه سابقًا وهو تحكيم العاطفة على العقل أحيانًا، قائلًا: «عايزك ما تقعش في اللي أنا وقعت فيه، خد قراراتك بالعقل مش بالقلب».

وتابع : «أنت عاطفي زيي بتاخد الأمور بعاطفية، فخلي عقلك قبل قلبك دي نصيحة أنا بقولها لك».

وانتقل أبو تريكة لسؤال صلاح عما تعلمه من توتي أسطورة روما، فأجاب صلاح أنه تعلم الكثير من شخصية كبيرة مثل توتي ويتعلم كل يوم شيئًا جديدًا قبل أن يختتم كلامه مازحًا مع أبوتريكة: «الحاجات اللي استفدتها منه هبقى أقولها لك في مكالمة».