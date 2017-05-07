أكد الكاتب اليمني، منير المحجري، أن الإمارات تقوم بتسليح “كتائب أبو العباس” السلفية على جبهة تعز بكميات كبيرة من السلاح، موضحا بأن ذلك دليلا على خروجها القريب من “التحالف”.

وقال “المحجري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اليمن لها حدود مع #السعودية وليس مع الامارات لهذا ينبغي أن تكون أهداف #المملكة للتدخل في اليمن هو الأولى بالتنفيذ وليس أهداف #الامارات”.

اليمن لها حدود مع #السعودية وليس مع الامارات لهذا ينبغي أن تكون أهداف #المملكة للتدخل في اليمن هو الأولى بالتنفيذ وليس أهداف #الامارات — منير المحجري (@MAlmahgry) May 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تسريع الامارات بتسليح #ابو_العباس بهذه الكميات الكبيرة من الاسلحة والذخيرة مؤخراً مؤشر على قرب خروجها من التحالف وهي تحاول مد ادواتها للعبث”.

تسريع الامارات بتسليح #ابو_العباس بهذه الكميات الكبيرة من الاسلحة والذخيرة مؤخراً مؤشر على قرب خروجها من التحالف وهي تحاول مد ادواتها للعبث — منير المحجري (@MAlmahgry) May 7, 2017

وكانت قيادة اللواء 17 مشاة، قد سلمت السبت، مواقع جبهة الكدحة الواقعة في الضواحي الغربية لمحافظة تعز باليمن، بشكل رسمي ، لكتائب العقيد عادل عبده فارع “أبو العباس” التابعة للواء 35 مدرع.

وقال قائد اللواء 17 مشاة، العميد ركن عبد الرحمن الشمساني، في كلمة مراسيم التسليم، إنه تم اليوم في السادس من مايو/ أيار، عملية تسليم مواقع الكدحة غربي تعز بالكامل، والتي كانت تحت سيطرة قوات اللواء 17 مشاة، للقائد الميداني لكتائب أبو العباس.