أكد الكاتب اليمني، منير المحجري، أن الإمارات تقوم بتسليح “” السلفية على جبهة بكميات كبيرة من ، موضحا بأن ذلك دليلا على خروجها القريب من “”.

 

وقال “المحجري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لها حدود مع # وليس مع لهذا ينبغي أن تكون أهداف #المملكة للتدخل في اليمن هو الأولى بالتنفيذ وليس أهداف #”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تسريع الامارات بتسليح #ابو_العباس بهذه الكميات الكبيرة من الاسلحة والذخيرة مؤخراً مؤشر على قرب خروجها من التحالف وهي تحاول مد ادواتها للعبث”.

 

وكانت قيادة اللواء 17 مشاة، قد سلمت السبت، مواقع جبهة الكدحة الواقعة في الضواحي الغربية لمحافظة تعز باليمن، بشكل رسمي ، لكتائب العقيد عادل عبده فارع “أبو العباس” التابعة للواء 35 مدرع.

 

وقال قائد اللواء 17 مشاة، العميد ركن عبد الرحمن الشمساني، في كلمة مراسيم التسليم، إنه تم اليوم في السادس من مايو/ أيار، عملية تسليم مواقع الكدحة غربي تعز بالكامل، والتي كانت تحت سيطرة قوات اللواء 17 مشاة، للقائد الميداني لكتائب أبو العباس.