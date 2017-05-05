التقطت شرطية فرنسية ذات أصول مغربية، صورة “سيلفي” مع الملك المغربي محمد السادس، خلال زيارته باريس،. وفقَ وسائل الإعلام المغربية

وأوضح موقع “هسبرس” المغربي، أن الصورة تم التقاطها بشارع الشانزيليزيه، بقلب العاصمة باريس، وبدت فيها الشرطية الفرنسية مبتسمة، ويظهر على ملامحها الابتهاج بأخذ الصورة، بينما فصلها حاجز حديدي عن الملك، ما يوحي بسرعة التقاط الصورة وعفويتها.

وبدا الملك محمد السادس بملابس ربيعية، حيث ارتدى قميصاً ومعطفاً من اللون الأسود، وسروال جينز، بينما تدلت من عنقه قلادة سوداء تحمل شكل قلب.