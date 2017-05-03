في واقعة لا تخطر على بال أحد، تمكنت شرطة الجمارك الأردنية العاملة في مركز بالتعاون مع إدارة مكافحة ، من إحباط عملية كبرى لتهريب بكمية تزيد عن (نصف مليون) حبة “” كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة محملة بـ (350) رأس من .

 

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن كوادر الجمارك اشتبهت بشاحنتين محملتين بالخراف كانت في طريقها للسعودية، وبفحص أحد الخراف لم يتحرك، وبحمله عثر على أكياس حبوب مخدره نوع “كبتاغون” بداخل صوفه.

 

وبتفتيش باقي الخراف عثر على كميات متوزعة على عدة خراف، وشرعت تحقيقاتها مع السائق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 