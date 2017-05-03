في واقعة لا تخطر على بال أحد، تمكنت شرطة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المفرق بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، من إحباط عملية كبرى لتهريب المخدرات بكمية تزيد عن (نصف مليون) حبة “كبتاجون” كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة محملة بـ (350) رأس من الخراف.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن كوادر الجمارك اشتبهت بشاحنتين محملتين بالخراف كانت في طريقها للسعودية، وبفحص أحد الخراف لم يتحرك، وبحمله عثر على أكياس حبوب مخدره نوع “كبتاغون” بداخل صوفه.

وبتفتيش باقي الخراف عثر على كميات متوزعة على عدة خراف، وشرعت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع السائق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.