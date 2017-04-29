شنَّ المفكر الجزائري يحيى أبو زكريا هجوما شرسا على ، والدول المشاركة لها في “عاصفة الحزم” ناعتا إياهم بـ”الطغاة والأنجاس والأرجاس”، وذلك على إثر الحرب التي تقودها من خلال التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات المخلوع .

 

وقال “أبو زكريا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” السعودية و من معها من دول خليجية و غيرها في إعتدائهم على هم ظالمون طغاة جبابرة ‏مستكبرون أنجاس و أرجاس و أعداء لله و رسوله”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى موجها حديثه للملك : ” إلى عاهل المملكة السعودية , إتق الله في , و بيدك وقف ‏العدوان الدائم الغاشم على اليمن , اللهم إني بلغت فأشهد”.

 