شنَّ المفكر الجزائري يحيى أبو زكريا هجوما شرسا على المملكة العربية السعودية، والدول المشاركة لها في “عاصفة الحزم” ناعتا إياهم بـ”الطغاة والأنجاس والأرجاس”، وذلك على إثر الحرب التي تقودها السعودية من خلال التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وقال “أبو زكريا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” السعودية و من معها من دول خليجية و غيرها في إعتدائهم على اليمن هم ظالمون طغاة جبابرة ‏مستكبرون شياطين أنجاس و أرجاس و أعداء لله و رسوله”.

وأضاف في تدوينة أخرى موجها حديثه للملك سلمان بن عبد العزيز: ” إلى عاهل المملكة السعودية سلمان بن عبد العزيز , إتق الله في الشعب اليمني , و بيدك وقف ‏العدوان الدائم الغاشم على اليمن , اللهم إني بلغت فأشهد”.