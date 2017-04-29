ردت مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، على تصريحات نجم الكرة الفرنسية ومدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، التي دعا فيها لعدم التصويت لها في جولة الانتخابات الثانية.

وقالت لوبان: “يمكن الاستماع إلى نصائح اللاعب زين الدين زيدان في مسائل كرة القدم، لكن ليس في مسائل تتعلق بالسياسة”.

وكان زيدان دعا الناخبين في وقت سابق، لعدم التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، للوبان، مشيرا إلى أفكارها “الراديكالية التي لن تجلب الخير”،بحسب “سكاي نيوز”.

وسبق لزيدان أن اتخذ موقفا مشابها خلال انتخابات 2002 حين وصل مرشح الجبهة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وكان في حينه والد مارين لوبان، جان-ماري، معتبرا بأن الجبهة الوطنية “حزب لا يتوافق بتاتا مع القيم الفرنسية”.

وشارك زيدان (44 عاما) حينها في تسجيل فيديو ضد جان-ماري لوبان، الذي كان يتنافس مع جاك شيراك (فاز الأخير بالانتخابات)، إلى جانب العديد من الفنانين مثل الممثل جيراد دوبارديو، الموسيقي جان-جاك غولدمان ومغني الراب من مرسيليا “أخناتون”.

ورد جان-ماري لوبان حينها على زيدان، معتبرا بأنه “تم التلاعب” بالنجم الفرنسي من قبل أشخاص أرادوا الإفادة من شهرته كنجم.

وتتنافس لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية مع خصمها الوسطي إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية المقررة في 7 مايو المقبل، حيث يبدو الأخير المرشح الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات.