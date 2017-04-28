كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، محاولة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) التجسس على روسيا السوفياتية باستخدام “قطط”، زُرِعَ تحت بشرتها أجهزة تنصت.

وأشاد مسؤولو الـ(CIA) بالعلماء الذين توصلوا لتلك الطريقة للتجسس، باستخدام الأجهزة الإلكترونية للكشف عن أسرار “أعدائهم” في الستينيات من القرن الماضي.

ووفق ما قرأت وطن في الصحيفة البريطانية، فقد تم تطوير برنامج “القطط المتصنّتة” على مدى خمس سنوات في الستينيات من القرن الماضي كطريقة جديدة ورهيبة للتنصت.

وتم استخدام ذيل القط كهوائي وسلك امتد على طول العمود الفقري يربطه ميكروفون في أذنه، في حين أن البطارية كانت موجودة في صدر القط.