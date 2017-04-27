وجه لاعب ريال مدريد “سيرجيو راموس” تحية للجزائر، معربا عن تمنياته بزيارتها.
وجاءت تحية “راموس” خلال رده على احد المشجعين الجزائريين الذي سأله عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قائلا: ” هل سنرى ريال مدريد في الجزائر يوما ما ؟”.
@SergioRamos Podemos ver jugar al Real Madrid un amistoso en Argelia algún día? ☺🇩🇿 #10MillonesTwitterSR4
— Peña Argelia (@PenaArgel) April 27, 2017
من جانبه رد “راموس” على المشجع الجزائري قائلا:” الأمر ليس بيدي ، أتمنى أن نزور المدريديستا في جميع ارجاء العالم ، تحية للجزائر.”.
@PenaArgel No está en mi mano, pero nos encanta visitar a los madridistas de todas las partes del mundo. Un saludo a Argelia. #10millonesTwitterSR4
— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 27, 2017
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