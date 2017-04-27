وجه لاعب ريال مدريد “سيرجيو راموس” تحية للجزائر، معربا عن تمنياته بزيارتها.

وجاءت تحية “راموس” خلال رده على احد المشجعين الجزائريين الذي سأله عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قائلا: ” هل سنرى ريال مدريد في الجزائر يوما ما ؟”.

@SergioRamos Podemos ver jugar al Real Madrid un amistoso en Argelia algún día? ☺🇩🇿 #10MillonesTwitterSR4 — Peña Argelia (@PenaArgel) April 27, 2017

من جانبه رد “راموس” على المشجع الجزائري قائلا:” الأمر ليس بيدي ، أتمنى أن نزور المدريديستا في جميع ارجاء العالم ، تحية للجزائر.”.