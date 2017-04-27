وجه لاعب ” تحية للجزائر، معربا عن تمنياته بزيارتها.

 

وجاءت تحية “راموس” خلال رده على احد المشجعين الذي سأله عبر موقع التدوين المصغر “” قائلا: ” هل سنرى ريال مدريد في يوما ما ؟”.

 

من جانبه رد “راموس” على المشجع الجزائري قائلا:” الأمر ليس بيدي ، أتمنى أن نزور المدريديستا في جميع ارجاء العالم ، تحية للجزائر.”.

 

 