مع اجتياح المطالبات بعودة هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر التي تم تجريدها من صلاحياتها مؤخرا، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، أدلى الامير السعودي بدلوه في هذا الامر، مشيرا إلى أن هناك من خدع ولاة الأمر بنزع صلاحيات بحجة التطوير.

 

وقال “ابن فهد” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التودين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن”:” البعض صور لولاة الأمر أن النظام الجديد تطوير لها. ولعلمي من قديم بحرص ووليي عهده عليها أنا متأكد أنهم حريصين لعودتها بشكل صحيح. موفقين”.

 

وفي دفاعه عن الهيئة، تطوع الامير السعودي في الرد على الكثير ممن شاركوا في “الهاشتاج” الذي تم تداوله بعنوان: ” #عوده_الهييه_مطلبنا” ، حيث جاء رده على أحد الذي زعم بان الهيئة لن تعود ناعتا أصحاب “الهاشتاج” بالمطاوعة قائلا: ” نعم أنا من أتباع المطاوعه! وهو شرف؟ وإذا سمعت صياحنا سيكون يوم أسود عليك وأمثالك إن لم تتوبوا لله. وستعود من ورى خشمك بإذن رب العزه سبحانه”.

 

وفي رده على مغرد آخر طالب بإلغاء الهيئة واستغلال مبانيها واستثمارها في المسارح ودور قائلا: ” تطالب بإلغاء ؟!ومراكزها تحول لأمور تافهه؟ أي تريد إذلال أهل ؟أيهاالرويبضه سنموت كلنا دون ذلك.والله حسبناوعليه التكلان.تظن إنه فوضى؟”.

 

وفي سياق أخر، بشر الامير السعودي بقرب خروج الداعية السعودي ، وقال في رده على أحد المغردين الذي تمنى عودة الهيئة وخروج “الطريفي” من محبسه: “أبشرك حكمت المحكمه ان شيخنا ماعليه شي وهذامانراه الحق من قبل.وباقي طلبة أسأل ان يفرج عنهم وخادم الحرمين محب لأهل ووليي عهده”.