مع اجتياح المطالبات بعودة هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر التي تم تجريدها من صلاحياتها مؤخرا، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، أدلى الامير السعودي عبد العزيز بن فهد بدلوه في هذا الامر، مشيرا إلى أن هناك من خدع ولاة الأمر بنزع صلاحيات الهيئة بحجة التطوير.

وقال “ابن فهد” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التودين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن”:” البعض صور لولاة الأمر أن النظام الجديد تطوير لها. ولعلمي من قديم بحرص خادم الحرمين ووليي عهده عليها أنا متأكد أنهم حريصين لعودتها بشكل صحيح. موفقين”.

البعض صورلولاة ألأمرأن النظام الجديدتطويرلها.ولعلمي من قديم بحرص خادم الحرمين ووليي عهده عليهاأنامتأكدأنهم حريصين لعودتهابشكل صحيح.موفقين — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 25, 2017

وفي دفاعه عن الهيئة، تطوع الامير السعودي في الرد على الكثير ممن شاركوا في “الهاشتاج” الذي تم تداوله بعنوان: ” #عوده_الهييه_مطلبنا” ، حيث جاء رده على أحد المغردين الذي زعم بان الهيئة لن تعود ناعتا أصحاب “الهاشتاج” بالمطاوعة قائلا: ” نعم أنا من أتباع المطاوعه! العلماء وهو شرف؟ وإذا سمعت صياحنا سيكون يوم أسود عليك وأمثالك إن لم تتوبوا لله. وستعود من ورى خشمك بإذن رب العزه سبحانه”.

@MikasaGamer نعم أنامن أتباع المطاوعه!العلماء وهوشرف؟وإذا سمعت صياحنا سيكون يوم أسود عليك وأمثالك إن لم تتوبوا لله.وستعودمن ورى خشمك بإذن رب العزه سبحانه — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 25, 2017

وفي رده على مغرد آخر طالب بإلغاء الهيئة واستغلال مبانيها واستثمارها في المسارح ودور السينما قائلا: ” تطالب بإلغاء الدين؟!ومراكزها تحول لأمور تافهه؟ أي تريد إذلال أهل التوحيد؟أيهاالرويبضه سنموت كلنا دون ذلك.والله حسبناوعليه التكلان.تظن إنه فوضى؟”.

@Caes5_ تطالب بإلغاء الدين؟!ومراكزهاتحول لأمورتافهه؟أي تريدإذلال أهل التوحيد؟أيهاالرويبضه سنموت كلنادون ذلك.والله حسبناوعليه التكلان.تظن إنه فوضى؟ — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 25, 2017

وفي سياق أخر، بشر الامير السعودي بقرب خروج الداعية السعودي عبد العزيز الطريفي، وقال في رده على أحد المغردين الذي تمنى عودة الهيئة وخروج “الطريفي” من محبسه: “أبشرك حكمت المحكمه ان شيخنا ماعليه شي وهذامانراه الحق من قبل.وباقي طلبة العلم الله أسأل ان يفرج عنهم وخادم الحرمين محب لأهل العلم ووليي عهده”.