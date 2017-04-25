بعد أن أثار القرار ضجة في الأردن، كشفت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، الثلاثاء، عن قرار يكشف عن حظرها لدخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية اعتباراً من 15 أيار/مايو القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الحظر جاء نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، بحسب البيان.

ووفق البيان شمل الحظر دول مصر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية ولبنان.

وأشار البيان إلى أن المحاصيل التي تم حظرها من مصر هي محصول الفلفل، فيما حظرت من الأردن محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.

وبحسب البيان، حظرت الإمارات استيراد محصول التفاح من الأردن، فيما حظرت الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.

كما طلبت وزارة البيئة من اليمن، إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات دون حظر أي من أنواع الفواكه أو الخضار.