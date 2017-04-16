طالب قيادي بارز في الحركة الإسلامية الأردنية بطرد السفير الإيراني في عمان بسبب إساءات ايران للقيادة الأردنية.

وصدرت هذه المطالبة في جلسة صباح الأحد لمجلس النواب الأردني عن القطب في كتلة الإخوان المسلمين البرلمانية المحامي صالح العرموطي.

وندد العرموطي بالإساءة التي صدرت عن خارجية إيران ضد القيادة الأردنية معتبرا انها تمس بكل الأردنيين وتسيء إليهم معتبرا ان طرد السفير الإيراني هو الخيار المنطقي .

واعتبر العرموطي ان الدول لا تسيء لبعضها على النحو الإيراني مطالبا الحكومة بإجراءات واضحة للرد.