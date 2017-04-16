طالب قيادي بارز في الحركة الإسلامية الأردنية بطرد في بسبب إساءات ايران للقيادة الأردنية.

 

وصدرت هذه المطالبة في جلسة صباح الأحد لمجلس النواب الأردني عن القطب في كتلة البرلمانية المحامي .

 

وندد العرموطي بالإساءة التي صدرت عن خارجية ضد القيادة الأردنية معتبرا انها تمس بكل الأردنيين وتسيء إليهم معتبرا ان طرد السفير الإيراني هو الخيار المنطقي .

 

واعتبر العرموطي ان الدول لا تسيء لبعضها على النحو الإيراني مطالبا الحكومة بإجراءات واضحة للرد.