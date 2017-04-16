أجرت مراسلة CNN جولةً داخل مصنع دُمى جنسية مزودة بالذكاء الاصطناعي، والتقت مديره للحديث عن آلية صُنع هذه الروبوتات، وكيفية اختيار الزبائن لها.

وقال مدير مختبر “ماك ماكولين” حيث تصنع الدمى الجنسية إنه يجري نحتها وتلوينها إلى زبائن يرغبون ببناء شريكات عاطفيات وفقاً لاوصاف معينة.

وعن اختيار مواصفات المرأة التي يريدها الزبون يقول إن الزبائن يبدأون بسرد أوصاف جسد اللعبة ومن ثم تأتي تفاصيل الوجه، ولون العينين، والبشرة، وكذلك المكياج وتسريحة الشعر.

وأضاف: “أحب أن أصفها بـ”دمى الحب”؛ لأنّ الكثير من الزبائن يشعرون بالحب تجاهها بمشاعر تتعدى الرغبة الجنسية، كما انّهم يمنحونها أسماء”.

وأوضح أن كثيراً ممن يشترون هذه الدمى لا يكتفون بمعناها الجنسيّ، فهي شريكة في حال فقدانهم لزوجاتهم ويحاولون التعويض عن ذلك

وتحدثت المراسلة الى إحدى هذه الدمى الجنسية، وسألتها عن أصلها لتجيبها أنها من مدينة “سان ماركوس” في كاليفورنيا.

ويبلغ سعر اللعبة الواحدة ما بين 6 – 7 آلاف دولار كما أنّ إضافة رأس روبوتي قد يرفع السعر إلى 15 ألف دولار.