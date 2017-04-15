قدمت شركة إكسون موبيل للسلطات الأمريكية أوراق رسمية حول دخل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، الذي حصل على دخل بلغ 27.4 مليون دولار العام الماضي عندما كان رئيسا تنفيذيا للشركة.

وحصل تيلرسون ومدراء تنفيذيون بارزون في الشركة على علاوات على الرغم من أن صافي أرباح إكسون موبيل انخفض بأكثر من 50 بالمئة في 2016.

وذكرت الوثائق التي أرسلتها إكسون للجنة الأوراق المالية والبورصات إن إجمالي الدخل الذي حصل عليه تيلرسون العام الماضي ارتفع بنحو 0.5 بالمئة بسبب زيادة في راتبه بلغت نسبتها أربعة في المئة ليصل إلى 3.2 مليون دولار وارتفاع بنسبة ثمانية بالمئة في أرباح الأسهم إلى 19.7 مليون دولار.

كما زادت قيمة المزايا الإضافية على الراتب التي تلقاها تيلرسون من إكسون العام الماضي التي تشمل التأمين الشخصي والتأمين على الحياة بنسبة سبعة بالمئة إلى 575850 دولارا.

ووفقا لبيانات رسمية يبلغ راتب تيلرسون الحالي كوزير للخارجية الأميركية بعد استقالته من إكسون 207800 دولار فقط وهو ما يقل عن واحد في المئة من إجمالي ما حصل عليه من عمله في اكسون موبيل العام الماضي.