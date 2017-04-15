أصدر الرئيس السوري بشار الأسد تعليماته إلى قيادة الجيش السوري بضرورة وضع خفر السواحل في حالة استعداد تامة.

وقالت صحيفة “ازفستيا” الروسية إن الجيش السوري قام بنشر الصواريخ التابعة لنظامي خفر السواحل “ريدوت” وباستيون” في مواقع الإطلاق ردا على الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات.

كما حذر الجيش السوري بذلك الأسطول الأمريكي المتواجد في البحر المتوسط من مغبة الاقتراب من سواحل سوريا لتوجيه الضربة الجديدة.

ويأتي الخطر الأكبر على الأسطول الأمريكي من بطاريتي صواريخ “ياخونت” التابعة لنظام “باستيون” التي تصيب الأهداف على بعد 300 كيلومتر، مندفعة إليها بسرعة 750 مترا في الثانية.

كما تملك القوات السورية 18 قاذفا لإطلاق صواريخ نظام “ريدوت”. ويبلغ مدى صاروخ “ريدوت” نحو 270 كيلومترا. ويستطيع صاروخ “ريدوت” التحليق بسرعة تقارب 1600 كيلومتر في الساعة.

ويقول الخبير الاستراتيجي إيفان كونوفالوف إن استخدام القوات السورية لصواريخ خفر السواحل من شأنه تكبيد الأمريكيين خسائر كبيرة.