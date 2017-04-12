علق سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في تصريحات لـCNN، الأربعاء، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري بشار الأسد بـ”الحيوان”.

وقال الجعفري، لـCNN عقب جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة السورية في نيويورك، إن “الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذا التصريح. شيء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي. هذا… أشعر بالخزي”.

وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة محاور عن سوريا، قائلاً إن أمريكا لن تدخل عسكرياً إلى البلاد، إلا أن ضربة الصواريخ كانت ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، انتقد دعم روسيا للأسد، مستهجناً من عنف الأخير تجاه شعبه وواصفا إياه بـ”الحيوان”.