كشفت صحيفة “القبس الكويتية” مفاجأة من العيار الثقيل حول “أبو إسحق المصري” المتهم بتنفيذ تفجير كنيسة “مارمرقس” بالإسكندرية .

ونقلت الصحيفة عن مصادر كويتية قولها إن المتهم دخل إلى الكويت في أكتوبر عام 2016 للعمل محاسبًا بإحدى شركات المقاولات ، حيث استدعاه جهاز أمن الدولة الكويتي بناء على معلومات وردته من نظيره المصري حول علاقته بداعش ، وبعد الكثير من التحقيقات والتأكد من اعتناق المتهم للفكر الداعشي ، اتخذت السلطات الكويتية قرارًا بترحيله وتسليمه للسلطات المصرية .

وأبدى المصدر الكويتي دهشته من إفراج الأمن المصري عن المتهم بعد تسلمه من الكويت ، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تبادلتها الكويت ومصر أكدت علاقة المتهم بداعش وتواصله مع قيادات للتنظيم بالخارج .