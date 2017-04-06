أكدت الشاهدة الأولى” زينات.أ” ربة منزل بأن نجلتها أبلغتها بأنها أرسلت بعض الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة لها وهي عارية الجسد إلى إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة بالفنانة منة عرفة، ظنا منها أنه الحساب الحقيقي للفنانة إلا أنها علمت عقب إرسالها تلك الصور ومقاطع الفيديو أنها أرسلتها إلى المتهم والذي هددها بنشر تلك الصور والمقاطع إن لم تقم بتصوير مقطع آخر وهي عارية فلبت طلبه خوفا من تنفيذ تهديده، وفوجئت بمعلم نجلتها بالمدرسة يبلغها بأن المتهم أرسل الصور والمقاطع الخاصة بنجلتها على الصفحة الرسمية للمدرسة للتشهير بها.

حساب مزيف

وأوضح الشاهد الثاني مدحت حسني مدرس الكيمياء بمدرسة المجني عليها بأنه المسئول عن إدارة الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي وأنه فوجئ بالحساب المزيف لمنة عرفة يرسل صورا وفيديوهات للمجني عليها عارية الجسد.

وكشف ضباط الشرطة بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن التحريات السرية أكدت أقوال الشهود، وتم التوصل للمتهم واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول وحاسوب خاص به وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

استدراج الفتيات

وأضافت النيابة بأمر الإحالة الصادر منها بحق المتهم، أن الفحص الفني للهاتف الجوال الخاص بالمتهم أثبت استخدامه برنامج الواتس آب لارتكاب الواقعة واستدراج العديد من الفتيات القاصرات وحثهم على إرسال صور وفيديوهات لهن في أوضاع جنسية، وبفحص الحاسوب الشخصي للمتهم ثبت استخدامه لحساب مزيف باسم الفنانة منة عرفة.

مساومة مقابل المال

كانت تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهم يدعى شاكر محمد شاكر المليجي، يعمل موظفًا بمستشفى حلوان، واستغل صغر سن الفتيات لسهولة النصب عليهن بحساب مزيف للفنانة منة عرفة، ثم يقوم عقب الحصول على الفيديوهات بالاتصال بأسرهن، ومساومتهن للحصول على مقابل مالي، وفى حالة الرفض يتم نشر صورهن على صفحات غير رسمية لمدارس الفتيات، وفضحهن وسط زملائهن وأصدقائهن في مناطق سكنهن.

70 فتاة

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سقط في فخه نحو 70 فتاة من مختلف مناطق القاهرة، وبعضهن خضعن لمساومته ودفعن له مبالغ مالية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بلاغًا من «ز. س»، ربة منزل، بقيام مستخدم خط تليفونى «محدد» بإرسال رسائل لهاتف ابنتها القاصر «هـ. ن» 13 سنة، باستخدام تطبيق الواتس آب منتحلًا شخصية الفنانة منة عرفة وعزز لديها القناعة بذلك بأن أرسل إليها مقطعًا بصوت تلك الفنانة وطلب منها إرسال عدة مقاطع فيديو شخصية إليه وأرسلتها بالفعل، ثم راودها عن نفسها وساومها لدفع مبالغ مالية وإلا سيقوم بنشر تلك المقاطع على مواقع اليوتيوب وفيس بوك.

أدوات الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته «هاتف محمول وبه الشريحة المُحددة، جهاز لاب توب، كيسة كمبيوتر» وبفحص الهاتف المحمول والحاسب الآلي المضبوطين والحساب الخاص بالمتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه وقائع أخرى، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة.