كشفت تقارير صحفية عديدة عن تورط المرشحة الديمقراطية الخاسرة “هيلاري كلينتون” في عمليات تزوير للأصوات، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خاضتها أمام “دونالد ترامب”.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا عن دراسة أجرتها جامعة “أولد دومينيون” الأمريكية، والتي كشفت عن تزوير أكثر من 800 ألف صوت انتخابي لمصلحة هيلاري كلينتون خلال الانتخابات الماضية، التي فاز بها ترامب.

وكانت كلينتون قد حصلت بالانتخابات على 65 مليونا و845 ألف صوت، وهو رقم أكبر مما حصده ترامب، حيث وصل الفارق بينهما في الأصوات إلى نحو مليوني و800 ألف صوت، ولكن الأخير تمكن من الفوز بشكل كاسح في نتائج المجمعات الانتخابية، حيث حصل على دعم 304 مندوبين من أصل 538 مندوبا، وهو ما ضمن له الدخول إلى البيت الأبيض.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017