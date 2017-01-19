تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لرئيس أركان القوات البحرية السودانية الفريق البحري الركن فتح الرحمن محي الدين صالح، في ختام مناورة “الفلك2” التي تم إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وقال “صالح” في الفيديو الذي رصدته “وطن”، في ختام المناورة أمام المشاركين فيها من القوات: ” أن مناورة (الفلك 2) جاءت لتأكيد عمق ومتانة العلاقات بين القوات البحرية السعودية والسودانية، والحفاظ على أمن البحر الأحمر ليبقى بيئة أمنة مستقرة ضد التهديدات التي قد تحدث، مؤكداً أن تحديد هذا الوقت لإقامة التمرين جاء في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من القلاقل والمتغيرات السياسية والعسكرية، لذا لزم الوقوف على جاهزية وكفاءة منسوبي القوات البحرية السعودية والسودانية في تنفيذ المهام المناطة بهم”.

وأضاف أن “أمن المملكة العربية السعودية هو امن السودان وان أمن السودان هو امن المملكة العربية السعودية..خلا الكلام كمل”.

وتابع: “أحنا الآن في خندق واحد..ومزيد من التدريب بإذن الله تعالى لرفع كفاءة القوات حتى تؤدي دورها على أكمل وجه”، موجها كلامه للقوات المعادية قائلا: “أحسن تلعبوا بعيد”.