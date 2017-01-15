أكد الناشط والباحث الحقوقي الجزائري، الدكتور أنو مالك، أن ميليشيات إيران الطائفية ترتكب مجازر في منطقة “وادي بردى” السورية، موضحا أنه لا يمكنه الحديث عنها لأن المجتمع الدولي لا يؤمن إلا بمصالحه على حساب الإنسان وبالتالي لا جدوى من الحديث.

وقال “مالك” في تدوين له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لولا أن المجتمع الدولي تهيمن عليه قوى لا تؤمن إلا بمصالحها على حساب الإنسان لتحدثت عن مجازر ميليشيات #إيران الطائفية في #وادي_بردى. لكم الله”.

لولا أن المجتمع الدولي تهيمن عليه قوى لا تؤمن إلا بمصالحها على حساب الإنسان لتحدثت عن مجازر ميليشيات #إيران الطائفية في #وادي_بردى.

لكم الله — أنور مالك (@anwarmalek) January 15, 2017

يشار إلى أن منطقة وادي بردى الواقعة شمال غرب العاصمة السورية دمشق، تشهد حصارا خانقا من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله الموالية له، مع قصف مكثف أدى لسقوط المئآت بين قتيل وجريح.