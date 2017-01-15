أكد الناشط والباحث الحقوقي الجزائري، الدكتور أنو مالك، أن الطائفية ترتكب مجازر في منطقة “” السورية، موضحا أنه لا يمكنه الحديث عنها لأن لا يؤمن إلا بمصالحه على حساب وبالتالي لا جدوى من الحديث.

 

وقال “مالك” في تدوين له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لولا أن المجتمع الدولي تهيمن عليه قوى لا تؤمن إلا بمصالحها على حساب الإنسان لتحدثت عن مجازر ميليشيات #إيران الطائفية في #وادي_بردى. لكم ”.

 

يشار إلى أن منطقة وادي بردى الواقعة شمال غرب  العاصمة السورية ، تشهد حصارا خانقا من قبل قوات وميليشيات الموالية له، مع قصف مكثف أدى لسقوط المئآت بين قتيل وجريح.