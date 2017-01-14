وضع الجيش الهندي نظاماً صحياً غذائياً يتبعه جنوده وكل الملتحقين به للعمل على إنقاص 2 كيلو من الوزن خلال 4 أيام، ويشمل هذا النظام لأربعة أيام:

اليوم الأول:

– وجبة الإفطار: نصف شريحة من الخبز المحمص وثمرة من الجريب فروت-2 ملاعق من زبدة الفول السوداني-1 كوب من الشاى أو القهوة.

– وجبة الغداء: شريحة من الخبز المحمص ونصف كوب من التونة-1 كوب من الشاي أو القهوة.

– العشاء:85.0 جرام من اللحم-1 كوب من الفاصوليا الخضراء-نصف ثمرة موز-ثمرة تفاح –1 كوب من الآيس كريم.

اليوم الثاني:

-الإفطار:1 بيضة – نصف ثمرة الموز – شريحة من الخبز المحمص.

-الغداء:1 بيضة مسلوقة-5 رقائق من البسكويت-1 كوب من الجبن القريش.

-العشاء:2 قطعة من السجق-نصف كوب من الجزر-1 كوب من البروكلي-نصف ثمرة موز- نصف كوب من آيس كريم الفانيليا.

اليوم الثالث:

-الإفطار:1 شريحة خبز محمص من الجبن الشيدر- 5 رقائق من البسكوت-1 تفاحة.

-الغداء:1 بيضة مسلوقة-1 شريحة من الخبز المحمص.

-العشاء:1 كوب من التونة ونصف ثمرة موز-1 كوب من آيس كريم الفانيليا.

ووفقاً لتقرير موقع “بولد سكاي” الهندي، فإنه يمكن اتباع شكل من أشكال النشاط البدني بجانب هذا النظام الغذائي وليس من الضرورة أن يكون قاسيا أو حادا، فممارسة رياضة كالمشى أو السباحة أو قفز الحبل يوميا لمدة ساعة أفضل ما يمكنك القيام به بجانب النظام الغذائي.