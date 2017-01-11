تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو ساخر للفنان موسى حجازين “سمعة” وهو يؤدي أغنية حول الميزانية الأردنية والتي تشغل الرأي العام الأردني في الوقت الحالي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أدى الفنان “حجازين” أغنية “الميزانية” التي كتبها الكاتب الأردني، أحمد حسن الزعبي، خلال حلقة برنامج “خليها على الله” الذي يقدمه “الزعبي” على راديو روتانا كل ثلاثاء.

وتقول كلمات الأغنية “الحكومة قامت تعدل في الميزانية..والدين بكبر بقروضه هالدولية…يالله بينا نشحد سوا يا أردنية..بلكي سكرنا شوية خازوق المديونية”.