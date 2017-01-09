نشر حساب “منوعات بلا حدود” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لزفاف مسن عماني يدخل عش الزوجية بعد عزوف عن الزواج لمدة 76 عام.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المسن ويدعى ” صالح الصم الكعبي”، وهو يدخل منزل الزوجية وسط هتافات وزغاريد قريباته وقريبات العروس.

وأظهر الفيديو لحظة دخول “الكعبي” على عروسته في غرفتها وجلوسه بجانبها على السرير وقد غمرته الدهشة.

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