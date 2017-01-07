في بيان وصف بالغاضب، نفت السفارة الأميركية في الأردن، ما نسب إلى السفيرة “أليس ويلز” حول تحذيرها للسلطات الأردنية بانقطاع الدعم المالي الأميركي عن المملكة.

وقالت السفارة في بيانها إن “بعض المواقع الالكترونية والتي تبدو أن معظمها يعمل خارج الأردن قامت بنشر خبر زائف بعنوان “السفيرة الأمريكية تعترف بخطأ بلادها بشأن التطمينات الأردنية.”

ونوهت السفارة بأن جميع ما ورد في هذا الخبر عارٍ عن الصحة.

وأكدت في ختام البيان اعلى أن “الولايات المتحدة تقوم بتزويد الأردن ب ١,٦ مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية وسوف تبقى هذه العلاقة قوية خلال عام ٢٠١٧”.