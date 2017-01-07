على الرغم من إدعاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على دعم الإمارات الكامل لتركيا في مواجهة المحاولة الانقلابية، خرج الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، محرضا الجيش التركي للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال “المزروعي” تعليقا على العمليات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا خاصة ما حدث في “الملهى الليلي” في رأس السنة 2017:” عام 2017 عام تركي بامتياز …”.

عام 2017 عام تركي بامتياز … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2017

وأضاف في سؤال تحريضي: ” هل يفعلها الجيش التركي ويضع حد لتخبط اردوغان ويحافظ على هيبة الدولة والجيش …”.

هل يفعلها الجيش التركي ويضع حد لتخبط اردوغان ويحافظ على هيبة الدولة والجيش … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2017

يشار إلى ان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، “عبدالله بن زايد”، زار تركيا في تشرين أول/أكتوبر العام الماضي، وأكد أن هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بشأن مواجهة التحديات بالمنطقة.

وأكد “ابن زايد” حينها على دعم الإمارات لتركيا في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، وقال “نؤكد على دعمنا لتركيا وفخرنا بشعبها الذي ظل متمسكاً بالشرعية”.

واعتبر أن اللقاء بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا في الرياض كان خطوة هامة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإماراتية آنذاك.

من جانبهم شنَّ مغردون هجوما شديدا على “المزروعي” متهمين بلاده بإحاكة المؤامرات على الدول الديمقراطية، مؤكدين على ان الجيش التركي جيش شريف وليس كغيره، موضحين على ان الجيش التركي إن كان سيعمل انقلابا فإنه سيعمله في الإمارات.

@uae_3G

الجيش التركي فيه من الرجال المحترمين وليس مثل جيش حبيبك الخسيسي الخائن

يا رويبضة خلك على قد حالك يا مسكين — سعيد منصور القحطاني (@saeed_mq11) January 6, 2017

@uae_3G نعم لقد حاول فعلها ابعض أفراد الجيش التركي..النتيجه ان أجلسهم وأجلسكم معهم ع الخوازيق تتألمون من زئيره وتتبولون لا إراديا حين ترونه — واقعي ملتزم (@todayabcdef) January 6, 2017

@uae_3G فعلها بعض ضعاف النفوس في الجيش التركي لكن احرار الشعب التركي اعلموهم الادب واعطوهم درس في الوطنية وذهبت اموالكم سدى بفشل الانقلاب — ابو عزام (@ShZoh) January 7, 2017

@uae_3G ربما جواب الجيش التركي سيكون في ابو ظبي. — Seifeddine Ferjani (@Ferjani9arwi) January 6, 2017

@uae_3G @skyman799 انت ودولتك خونه ومعروف هذا من زمان ودليل حزنكم الكبير على عدم نجاح الانقلاب — ڤارس (@Faris__cfc) January 7, 2017