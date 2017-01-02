قالت الكاتبة الصحفية المصرية فريدة الشوباشي، إن هناك العديد من النساء تهاونّ في حقهن الإنساني وقبلن على أنفسهن أن يصبحن عورة بسبب ارتدائهن النقاب، موضحة: “الست اللي تتخفي وتقول دي حرية شخصية أقولها لا دي مسخرة”، على حد وصفها.

وأضافت “الشوباشي”، خلال لقائها ببرنامج “ست الستات”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشريعة الإسلامية أرست عدم التعسف في استخدام الحق، مشيرة إلى أن ادعاء المرأة أن النقاب حرية شخصية أمر غير مقبول.

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن “النقاب ضد القانون وضد الشريعة الإسلامية”، على حد قولها.