قالت الكاتبة الصحفية المصرية ، إن هناك العديد من تهاونّ في حقهن الإنساني وقبلن على أنفسهن أن يصبحن عورة بسبب ارتدائهن ، موضحة: “الست اللي تتخفي وتقول دي حرية شخصية أقولها لا دي مسخرة”، على حد وصفها.

 

وأضافت “الشوباشي”، خلال لقائها ببرنامج “ست الستات”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشريعة الإسلامية أرست عدم التعسف في استخدام الحق، مشيرة إلى أن ادعاء المرأة أن النقاب حرية شخصية أمر غير مقبول.

 

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن “النقاب ضد وضد الشريعة الإسلامية”، على حد قولها.

 

 