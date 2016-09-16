حجبت السلطات الروسية، موقعين إباحيين، داعية روادهما إلى الذهاب والبحث عن شريك “في الحياة الحقيقية”، معتبرةً أنّ إقبال الروس على مشاهدة الأفلام الإباحية يثنيهم عن الإنجاب.

وقال متحدث باسم وكالة “روسكومنادزور” الحكومية لمراقبة الاتصالات إن الموقعين صارا خارج الخدمة في كل الأراضي الروسية، بعدما صدرت قرارات قضائية بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث في حديث لوكالة “ريا نوفوستي” أن الحظر لن يتوقف “إلا في حال حدث تغيير جذري في محتوى الموقعين”.

ورد إحدى الموقعين بسخرية على هذا القرار، وكتب المسؤولون عنه على تويتر سائلين عما إذا كان ممكنا أن يلغى الحظر مقابل منح اشتراكات مميزة للعاملين في الوكالة.

وقالت في تغريدة على تويتر مخاطبة من يشاهدون هذه الأفلام “اذهبوا والتقوا بأحد ما في الحياة الحقيقية”. وتعاني روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي من تراجع عدد سكانها بالملايين.