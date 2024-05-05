الرئيسية » الهدهد » يرأسه إبراهيم عيسى بتمويل إماراتي ضخم.. تدشين “مركز تكوين” بمصر يفجر الغضب:”ينشر الإلحاد ويشيطن الإسلام”

يرأسه إبراهيم عيسى بتمويل إماراتي ضخم.. تدشين “مركز تكوين” بمصر يفجر الغضب:”ينشر الإلحاد ويشيطن الإسلام”

بقلم
تمويل إماراتي ضخم.. تدشين "مركز تكوين" بمصر ينشر الإلحاد ويشيطن الإسلام

وطن – حذر عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشيخ “علي محمد الأزهري”، من مركز يطلق عليه اسم “تكوين” الذي تم تدشينه بتمويل إمارتي في مصر، يوم السبت 4 مايو 2024، بهدف نشر الإلحاد واللادينية والتشكيك في ثوابت الشريعة والسنة بين المسلمين في مصر والوطن العربي، حسب وصفه.

ووصف “الأزهري” مركز “تكوين” بأنه أول مركز علني منظم للتشكيك في الثوابت الإسلامية. ويترأس المركز الكاتب والإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسى، المعروف بمهاجمته وشيطنته لكل ما هو إسلامي.

هجوم كبير على مركز تكوين.. هدفه ضرب ثوابت الإسلام

وقال علي الأزهري عبر حسابه على منصة “فيسبوك”: “تم تدشين ما يسمى بتكوين وضم هؤلاء الأشخاص الذين يشككون في السنة والعقيدة”.

وطالب الأزهري من أسماهم أرباب الكلمة في الأزهر إعادة النظر في المناهج وبخاصة مناهج العقيدة والتيارات والشبهات المثارة حول الاعتقاد، وذلك حماية للطلاب الذين تحملنا أمانة توعيتهم وردهم عن الانحراف قدر الطاقة”.

  • اقرأ أيضا:
“عبدالله رشدي يعلّق”.. ما حقيقة توبة مؤسس “مجلة الملحدين العرب” وإعلان إسلامه؟

فيما زعم المؤرخ المصري “يوسف زيدان” أحد القائمين على مركز تكوين في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن المؤسّسة تهدف إلي وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلاً وشمولية مع المجتمع العربي، وتؤسس جسوراً من التواصل بين الثقافة والفكر الديني، للوصول إلى صيغة جديدة في النظر.

https://www.facebook.com/groups/451245915505066/?multi_permalinks=1493016571327990&hoisted_section_header_type=recently_seen&_rdc=1&_rdr

نوايا المؤسسة

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بخصوص هذا المشروع المشبوه الذي يسعى لترويج الإلحاد أكثر مما هو رائج والطعن في السُنة النبوية باسم التنوير.

وعلق “عبد الفتاح الدلش” في هذا السياق: “ركز في المؤسسين ستكتشف نوايا المؤسسة”.

وأضاف :”حافظوا على عقيدتكم وعقائد أولادكم شله مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الإسلامي عن طريق الطعن في السُنة النبوية باسم التنوير !”.

إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام بحيري

ويضم المركز ستة أعضاء لمجلس أمناء المؤسسة وهم الإعلامي إبراهيم عيسى، الدكتور يوسف زيدان، الدكتورة ألفة يوسف، الدكتور فراس السواح، الدكتورة نايلة أبي نادر، الدكتور إسلام بحيري. وهم ممن دأبوا على مهاجمة الإسلام والتشكيك بتاريخ المسلمين وريادتهم.

وعلق آخر :”أول مشروع علني منظم للتشكيك في الثوابت ، سوف تصل لـ أولادك في الأيام القادمة إعلانات لـ فيديوهات من قناة تدعى “تكوين” للتشكيك في دينك وفي السنة وفي ثوابت الشريعة “.

ووصفت “نهى عبد الغني” ” تكوين” بأنه “شلة مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الإسلامي عن طريق الطعن في السُنة النبوية باسم التنوير !”.

من جهته قال الدكتور أحمد مصطفى محرم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو اللجنة الفقهية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرّف في تدوينة على “فيسبوك”: “تم بالأمس تدشين مركز تكوين الفكر العربي للدعوة إلى الإلحاد صراحة، وللتشكيك والطعن في الثوابت الدينية الإسلامية، وبتمويل ضخم وإعلانات ممولة وبرامج ينفق عليها مبالغ لا حد لها”.

وطالب “هاني ابو الخير” من الأزهر أن يكون حائط صد لمثل هذه المراكز والدعوات، وأن يكون لها بالمرصاد وأن يقوم بتوعية الناس، وذلك وفق منهج وإجراءات مدروسة.

قد يعجبك أيضاً

الشهيد التركي حسن سكالانان يشتري السكين الذي نفذ به عملية الطعن بالقدس

الشهيد التركي حسن سكالانان يشتري السكين الذي نفذ به عملية الطعن بالقدس (فيديو)

تمويل إماراتي ضخم.. تدشين "مركز تكوين" بمصر ينشر الإلحاد ويشيطن الإسلام

يرأسه إبراهيم عيسى بتمويل إماراتي ضخم.. تدشين “مركز تكوين” بمصر يفجر الغضب:”ينشر الإلحاد ويشيطن الإسلام”

صور مسربة لبريتني سبيرز وهي عارية وتبكي تحدث ضجة

صور مسربة لبريتني سبيرز وهي عارية وتبكي تحدث ضجة.. ما قصتها؟

إطلاق سراح البرغوثي المحتمل يقض مضجع عباس.. السلطة طلبت من الوسطاء استبعاده

إطلاق سراح البرغوثي المحتمل يقض مضجع عباس.. السلطة طلبت من الوسطاء استبعاده

تهافت جنوني للصينيين على الذهب

كيف أشعلت الصين “نار الذهب” في العالم؟.. تهافت جنوني للصينيين على المعدن الأصفر

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior