“عبدالله رشدي يعلّق”.. ما حقيقة توبة مؤسس “مجلة الملحدين العرب” وإعلان إسلامه؟

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وطن- ضجت صفحات إلكترونية وحسابات وصفحات في مواقع التواصل بتغييرات مفاجأة ضمن موقع الملحدين العرب عبر بيان يزعم فيه صاحب ومؤسس الموقع بالتوبة واعتناق دين الإسلام لكن ذلك قوبل بإنكار من إحدى الحسابات على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وتعليق من الداعية المصري عبدالله رشدي.

وتحققت (وطن) مما جاء في الموقع arabatheistbroadcasting الذي يتصدر بحث “غوغل” وكان البيان واضحاً ضمن الصفحة الرئيسية وجاء فيه إعلان ممن يزعم أنه صاحب ومؤسس موقع مجلة الملحدين العرب ويعلن فيه توبته وإسلامه.

وجاء في البيان “تعبير عن الندم العميق والتوبة الصادقة عن كل ما تم نشره في السابق وحديث عن عدم اقتناع الملحدين مهما وجهت لهم من رسائل بسبب عدائهم للإسلام والدين وجعل هوايتهم الإساءة له” وفق وصف البيان.

بيان مزعوم عن “مجلة الملحدين العرب”

ومن أبرز مما جاء في البيان المزعوم ورصدته (وطن) خطاب ودعوة إلى الملحدين تدعوهم إلى تحسين جودة حياتهم الشخصية بما يشمل:

الاعتناء بالنفس والصحة الجسدية والعقلية

الاهتمام بعلاقات اجتماعية طيبة

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التعايش بسلام وتجنب المناقشات الدينية الزائفة والجدالات غير المثمرة التي تعقد الأمور وتجلب المزيد من التوتر

المساهمة في المجتمع وتقديم شيء إيجابي له

البحث عن معنى الحياة واستكشاف مفاهيم الإنسانية والقيم والأخلاق

الاحترام المتبادل لآراء الآخرين

ما حقيقة إسلام موقع “مجلة الملحدين العرب”؟

وببحث أعمق من (وطن) تبين وجود حساب يبدو أنه يتبع للمجلة يزعم أن الموقع الرسمي انتهى اشتراكه وتم شراؤه من المالك الجديد له.

وعبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) ذكر حساب “مجلة الملحدين العرب” الذي يحمل اسم A_A_Magazine: “الحديث عن عودة ملحد ما للإسلام كالحديث عن تعلم الكتابة والقراءة ثم العودة إلى محو الأمية”.

وزعمت التغريدة أن “اشتراك الموقع منتهي منذ مدة ويبدو أن أحد ما استباحه لذا وجب التنويه لافتاً إلى رابط جديد للمجلة” بدا واضحاً أنه مجاني ويمكن لأي شخص عادي أن يقوم بفتحه.

وفي الوقت ذاته لا يمكن الجزم بأن الادعاءات غير صحيحة ولهذا تبقى الاحتمالات مفتوحة أمام اختراق الموقع أو إعلان صاحبه أو مؤسسه إسلامه بشكل فعلي.

تعليق عبدالله رشدي

وعلق الداعية المصري الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، والمتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف المصرية عبدالله رشدي على ذلك بالثناء والدعاء لصاحب الموقع.

وجاء في تغريدة لرشدي عبر منصة “إكس“: “أعلنَ صاحبُ موقع “الملحدين العرب” توبتَه إلى الله؛ أعلن رجوعَه لدين الله من جديد. أسأل الله لك الثبات، وأسأل الله الهداية والبصيرةَ لكلِّ من قادتْه التجاربُ الحياتية أو الظروف المُجتَمَعِيَّةُ نحو عَبَثيةِ الإلحاد”.

وأضاف رشدي عن مزاعم إسلام مؤسس موقع مجلة “الملحدين العرب”: “هم في الآخر أبناؤنا وإخواننا ونُحبُّ لهم من الخير ما نُحبُّه لأنفسِنا. لا تُطيلوا السيرَ في ذلك الطريقِ المُظلِم ولا تُفرِغوا غَضبَكم على الدين”.

وأردف: “يُمكنكم القراءةُ بهدوء؛ ستجدون كثيراً من قناعاتِكم قد بناها الوَهْمُ وزَيَّنها الخيالُ لكنَّ الحقائق بخلاف ما كنتم تظنُّونه بقناعاتِكم حقَّاً”.

يذكر أن تغريدة رشدي لم تسلم من تعليقات الملحدين والمتبنين لأفكار مجلة الملحدين العرب لكن أحد المعلقين كتب معلومات لافتة عنهم منها “أنهم لا يتبنون وجهة نظر الإلحاد بمفاهيمه الأساسية ولا قواعده الأصولية ولا غايته الذهنية”.

وأضاف: “لا يوجد عربي واحد ملحد بمعنى كلمة ملحد من أي دين أو ملة مسلماً كان أو مسيحياً أو رافضياً أو يهودياً وكلهم مجرد ناقمين على واقعهم فقيرون حتى في العلم الذي يلوكونه”.

وختم المغرد حديثه: “أتحداهم جميعاً أن يخرجوا واحداً منهم ويخبرونا ماذا يريدون دون انتقاص من قناعات الآخرين أتحداهم وأراهن على ذلك”.