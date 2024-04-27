طفل شبرا الخيمة.. شهادات الجيران تثير صدمة عن القاتل: متدين ويحافظ على الصلاة بالمسجد

وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد شهادات صادمة قدّمها الجيران في حادثة قتل طفل بمنطقة شبرا الخيمة، بعدما تم شقّه نصفين طوليًّا خلال “فيديو كول”، لا سيّما الزعم أنه متدين يؤدي الصلوات في المسجد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، تفاصيل عن حياة القاتل نقلها الجيران في المنطقة التي شهدت الواقعة، إذ أنه كان يعمل في مقهى بالمنطقة، ويعطف عليه السكان بعدما ادعى أنه مصاب بمرض السرطان.

وأضاف السكان أن “القاتل” كان في غاية التدين، وملتزم بأداء الصلاة في أوقاتها بمسجد مجاور للمقهى التي يعمل بها.

وأكدت الشهادات، أن القاتل المصاب بالسرطان اختفى من المنطقة لفترة، لكنه عاد من جديد، وظهرت عليه علامات الثراء، حتى أنه كان ينفق الأموال ويقرضها لأصدقائه القدامى بالمنطقة، لكن بعد اكتشاف الجريمة أيقن الأهالي أن مصدر تلك الأموال ربما جريمة مشابهة”.

ووفق الشهادات، فإن القاتل “طارق” لم تربطه أي علاقة بضحيته “أحمد”، لكنه اختاره لتنفيذ جريمته، ونفذها بعدما استدرجه لشقته المستأجرة بجانب المقهى، وبعد إنهاء حياة الطفل، شارك مع أسرته وأهالي المنطقة في البحث عنه.

وجاء الكشف عن الجريمة على يد أحد الجيران، الذي اشتم رائحة كريهة تنبعث من شقة المتهم، وعلى الفور استدعى الشرطة بمشاركة أهالي المنطقة التي جاءت وكشفت عن المشهد المرعب، لجثة الطفل الصغير المختفي مشطورة لنصفين طوليا، وبجانبها كيس به بعض الأحشاء، بينما أعضاء داخلية كالكبد والكلى والطحال غير موجودة.

بيان النيابة العامة

وكانت النيابة العامة المصرية، قد كشفت تفاصيل تحقيقات تجريها بشأن جثمان طفل عثر عليه بعد أن تم تفريغ أحشائه، في جريمة تبين أنها مرتبطة بتجارة الأعضاء البشرية.

وقالت النيابة في بيان، إنّه تم العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاما بإحدى الشقق السكنية المستأجرة في منطقة شبرا الخيمة.

ووفق البيان، تبين أن بعض أحشاء الطفل كانت قد انتزعت ووضعت في “كيس مجاور للجثة”.

تحديد مرتكب الجريمة

وأضافت النيابة، أنه تم تحديد مرتكب الجريمة الذي أقر بارتكابها بطلب من مصري مقيم في الكويت، كان قد تعرف عليه عبر شبكة للتواصل الاجتماعي يتم تداول تجارة الأعضاء البشرية عبرها.

وأشارت إلى أنه طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

وأوضحت أنه اختار ضحيته وعرضه للشخص الآخر في اتصال بالصوت والصورة، ليطلب منه أن يزهق روح الطفل تمهيدا لسرقة أعضائه.

وأشار البيان إلى أن عملية انتزاع الأعضاء تمت أيضا والشخص الآخر يشاهد باتصال بالصوت والصورة.

ولفت إلى أن الشخص المقيم في الكويت طلب منه تكرار الأمر، باختيار طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق، لكن ألقي القبض عليه قبل قيامه بذلك.

تحديد المتهم في الكويت

وتمكنت النيابة العامة من تحديد المواطن المصري الآخر المقيم في الكويت، حيث تم القبض عليه هو ووالده وترحيلهما إلى مصر.

وبالتحقيق مع المواطن المصري المقيم في الكويت، تبين أنه فتى عمره تجاوز الـ15 عاما، واعترف بأنه طلب من الشخص المقيم في مصر بارتكاب الجريمة، وقتل الطفل والتمثيل بالجثمان.

وكشفت التحقيقات أنه يحتفظ بالمقاطع المصورة لعملية القتل حتى تسنح له الفرصة ببيعها، ونشرها عبر مواقع إلكترونية، تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

وقال الفتى إنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة.

فيما تجري النيابة المصرية تحقيقا للتأكد من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده.

بينما أنكر والد الفتى صلته بالجريمة التي وقعت.