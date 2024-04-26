تفاصيل لا تصدق في قتل طفل مصري وتفريغ أحشائه.. جريمة اتجار في الأعضاء تتجاوز الحدود

وطن – كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل تحقيقات تجريها بشأن جثمان طفل عثر عليه بعد أن تم تفريغ أحشائه، في جريمة تبين أنها مرتبطة بتجارة الأعضاء البشرية.

وقالت النيابة في بيان، إنّه تم العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاما بإحدى الشقق السكنية المستأجرة في منطقة شبرا الخيمة.

ووفق البيان، تبين أن بعض أحشاء الطفل كانت قد انتزعت ووضعت في “كيس مجاور للجثة”.

وأضافت النيابة، أنه تم تحديد مرتكب الجريمة الذي أقر بارتكابها بطلب من مصري مقيم في الكويت، كان قد تعرف عليه عبر شبكة للتواصل الاجتماعي يتم تداول تجارة الأعضاء البشرية عبرها.

وأشارت إلى أنه طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

وأوضحت أنه اختار ضحيته وعرضه للشخص الآخر في اتصال بالصوت والصورة، ليطلب منه أن يزهق روح الطفل تمهيدا لسرقة أعضائه.

وأشار البيان إلى أن عملية انتزاع الأعضاء تمت أيضا والشخص الآخر يشاهد باتصال بالصوت والصورة.

ولفت إلى أن الشخص المقيم في الكويت طلب منه تكرار الأمر، باختيار طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق، لكن ألقي القبض عليه قبل قيامه بذلك.

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تحديد المتهم في الكويت

وتمكنت النيابة العامة من تحديد المواطن المصري الآخر المقيم في الكويت، حيث تم القبض عليه هو ووالده وترحيلهما إلى مصر.

وبالتحقيق مع المواطن المصري المقيم في الكويت، تبين أنه فتى عمره تجاوز الـ15 عاما، واعترف بأنه طلب من الشخص المقيم في مصر بارتكاب الجريمة، وقتل الطفل والتمثيل بالجثمان.

بين مقاطع فيديو الجريمة

وكشفت التحقيقات أنه يحتفظ بالمقاطع المصورة لعملية القتل حتى تسنح له الفرصة ببيعها، ونشرها عبر مواقع إلكترونية، تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

وقال الفتى إنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة.

فيما تجري النيابة المصرية تحقيقا للتأكد من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده.

بينما أنكر والد الفتى صلته بالجريمة التي وقعت.