سيناريو هيروشيما يقترب من السودان.. تفاصيل ما يحدث في الفاشر وسط قنبلة رعب

وطن – حذر خبراء سودانيون ودوليون، من وقوع مجزرة قد تسفر عن ضحايا على مستوى هيروشيما وناكازاكي في مدينة الفاشر بدارفور، التي تحاصرها قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وليس لدى ما يقدر بمليون مدني داخل عاصمة ولاية شمال دارفور الآن طرق هروب واضحة، مما يعني أن المدينة يمكن أن تصبح “صندوق قتل” في حالة وقوع هجوم.

ولا تزال القوات المسلحة السودانية، التي تخوض حربًا مع قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل من العام الماضي، تسيطر على مدينة الفاشر، المدينة الوحيدة التي تقع تحت سيطرتها في منطقة دارفور المترامية الأطراف بغرب السودان.

لكن مع سيطرة قوات الدعم السريع على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر وخارجها، اضطر الجيش إلى تجهيز مجنديه الجدد باستخدام عمليات الإنزال الجوي.

ومع اقتراب المعركة النهائية في دارفور، تتوقع وحدات الجيش قتالاً حتى الموت.

ويقول مراقبون إن قوات الدعم السريع تحرك أسلحة ثقيلة إلى المنطقة.

الهجانة بالغنائم قبل قليل، قلنا لن يهدا لداعمي التمرد بال ولن يستسلموا عن محاولات اسقاط حامية الابيض او بابنوسة او الفاشر ولكن الاسود لهم بالمرصاد.

نصر من الله وفتح قريب pic.twitter.com/fAIqRUxpRO — Ghandour (@crm_200) April 21, 2024

وقالت مصادر في الفاشر إن القوة شبه العسكرية تقوم بنهب البضائع التي يتم إدخالها إلى المدينة. وتشير تحركات القوات المسلحة السودانية إلى أن قوات الدعم السريع لديها بالفعل مقاتلين في الجزء الشرقي من المدينة.

وفي الأسبوعين الماضيين، قامت قوات الدعم السريع بإحراق ما لا يقل عن 11 قرية في ريف شمال دارفور المجاور بالكامل.

واضطر القرويون إلى الفرار إلى المدينة، مما يعني أن جميع سكان المنطقة موجودون هناك الآن.

ويتفاقم الوضع بسبب وجود أكبر مخيم للنازحين في المنطقة، مخيم زمزم، الذي يقع على بعد 12 كيلومترا فقط خارج المدينة.

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبدي قلقاً "بالغاً" إزاء تصاعد العنف بمدينة الفاشر #السودانية pic.twitter.com/nXLK2Jpg6Z — TRT عربي (@TRTArabi) April 26, 2024

ويمر الطريق بين مقاتلي قوات الدعم السريع والمدينة عبر المخيم، الذي يأوي مئات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم ينتمون إلى الجماعات غير العربية التي استهدفتها قوات الدعم السريع طوال الحرب.

إبادة جماعية

وقبل أيام، وجد مركز راؤول والنبرغ أن هناك “أدلة واضحة ومقنعة” على أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية ضد “المجموعات غير العربية” في دارفور. وكانت جماعة المساليت السوداء مستهدفة بشكل خاص.

وقالت مصادر على الأرض، إن زمزم محمية من قبل قوات ميني ميناوي، زعيم المتمردين السابق وحاكم دارفور الذي يقاتل الآن إلى جانب الجيش.

ومن بين مليون شخص في الفاشر، هناك ما يقدر بنحو 700.000 نازح. وقد شردت الحرب أكثر من 8 ملايين سوداني.

وكانت الفاشر في السابق مركزًا نابضًا بالحياة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، كما أنها تضم المستشفى الوحيد الذي يعالج الناجيات من العنف الجنسي الذي وقع منذ بدء الحرب.

موت وجوع وعطش

وقال تاجالدين، أحد سكان مخيم أبو شوك للنازحين داخلياً في الفاشر، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه كان على علم بـ 38 مركبة منفصلة تم إيقافها ونهبت من قبل قوات الدعم السريع.

وقال إن سعر الوقود في الفاشر ارتفع إلى أكثر من الضعف، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير كارثي على توفر مياه الشرب في المدينة.

ويعتمد حوالي 95 بالمائة من المياه الصالحة للشرب في الفاشر على المولدات التي تعمل بالوقود.

وقال تاجالدين، الذي لم يتمكن من ذكر اسمه الثاني لأسباب أمنية، إن قوات الدعم السريع تهدد المواطنين بالموت والجوع والعطش.

وأضاف: “لقد فر الطاقم الطبي من المدينة، تاركين المرضى دون أن يعالجهم أحد. لقد مات الكثيرون بالفعل نتيجة لذلك.”

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وحدد ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، والذي كان يراقب الصراع عن كثب، ثلاثة ظروف رئيسية من شأنها أن تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في الفاشر.

وقال إن المدنيين قد يموتون بسبب الحرمان من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء. يمكن أن يموتوا في تبادل لإطلاق النار. أو قد يتم استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الدعم السريع.

سيناريو هيروشيما وناجازاكي

وصرح ريموند في المؤتمر الصحفي: “لدينا مدينة على وشك أن تكون تحت الحصار.. من المرجح أن يزداد وضع الأشخاص في الفاشر سوءًا بشكل كبير في الساعات والأيام المقبلة. ليس لدى المدنيين طريق واضح للهروب. نحن نسمي هذا صندوق القتل.”

وقال ريموند إنه يعتقد أن خطر وقوع فظائع جماعية وعمليات قتل عرقية مستهدفة أمر “حتمي” وأن الوضع سوف يصبح “أسوأ بكثير” في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف: “أريد أن أكون واضحا هنا. 11 سبتمبر كان عددها 3000 شخص. لقد سقط 40 ألف ضحية بين المدنيين في غزة.. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية على مستوى هيروشيما وناجازاكي”.

وأدت القنابل الذرية الأمريكية التي انفجرت فوق مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في أغسطس 1945 إلى مقتل ما يقدر بنحو 215 ألف شخص.