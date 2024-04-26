فيديو متداول يزعم إدلاء عمدة ليفربول الشهادتين واعتناقه الإسلام.. ما حقيقته؟

وطن – انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنه لعمدة ليفربول يتلوا الشهادتين ويعتنق الإسلام.

ويظهر في الفيديو رجل وهو يجلس في مسجد ويردد الشهادتين لإعلان إسلامه، حيث يقولها باللغتين العربية والإنجليزية.

🇬🇧 Is this the ceremony to accept Islam? Whenever you feel stupid think of this moment… Liberating to know that the UK is finally living under the safety of a loving , caring, compassionate, peaceful and above all, a fair, just religious cult that knows how to treat women. pic.twitter.com/TtCouYeAtK — Gregory Santoni (@SantoniGregory) April 26, 2024

وقال نشطاء إن الفيديو، لعمدة ليفربول الواقعة في شمال إنجلترا، وفي منشورات أخرى قيل إنه عمدة ليفربول في نيو ساوث ويلز في أستراليا.

🇬🇧 Is this the ceremony to accept Islam? pic.twitter.com/5kmpVME37e — Ayesha (@ayeshaqueeen) April 17, 2024

فيديو مضلل

غير أنه من خلال التحقق من الفيديو، تبين أن المنشورات غير صحيحة.

اقرأ أيضا:

وعمدة ليفربول في بريطانيا، هي ماري راسموسن، وعمدة ليفربول في نيو ساوث ويلز في أستراليا، هو نيد مانون، وكلاهما يختلفان عن الرجل الذي يظهر في الفيديو.

ولم يتم تحديد من هو الرجل الذي يظهر في فيديو نطق الشهادتين وإعلان إسلامه، لكن المؤكد أنه ليس عمدة ليفربول في بريطانيا أو أستراليا.