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فيديو متداول يزعم إدلاء عمدة ليفربول الشهادتين واعتناقه الإسلام.. ما حقيقته؟

بقلم
عمدة ليفربول

وطن – انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنه لعمدة ليفربول يتلوا الشهادتين ويعتنق الإسلام.

ويظهر في الفيديو رجل وهو يجلس في مسجد ويردد الشهادتين لإعلان إسلامه، حيث يقولها باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال نشطاء إن الفيديو، لعمدة ليفربول الواقعة في شمال إنجلترا، وفي منشورات أخرى قيل إنه عمدة ليفربول في نيو ساوث ويلز في أستراليا.

فيديو مضلل

غير أنه من خلال التحقق من الفيديو، تبين أن المنشورات غير صحيحة.

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وعمدة ليفربول في بريطانيا، هي ماري راسموسن، وعمدة ليفربول في نيو ساوث ويلز في أستراليا، هو نيد مانون، وكلاهما يختلفان عن الرجل الذي يظهر في الفيديو.

ولم يتم تحديد من هو الرجل الذي يظهر في فيديو نطق الشهادتين وإعلان إسلامه، لكن المؤكد أنه ليس عمدة ليفربول في بريطانيا أو أستراليا.

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عمدة ليفربول

فيديو متداول يزعم إدلاء عمدة ليفربول الشهادتين واعتناقه الإسلام.. ما حقيقته؟

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