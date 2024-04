فيديو متداول يزعم إدلاء عمدة ليفربول الشهادتين واعتناقه الإسلام.. ما حقيقته؟

وطن – انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنه لعمدة ليفربول يتلوا الشهادتين ويعتنق الإسلام.

ويظهر في الفيديو رجل وهو يجلس في مسجد ويردد الشهادتين لإعلان إسلامه، حيث يقولها باللغتين العربية والإنجليزية.

🇬🇧 Is this the ceremony to accept Islam?

Whenever you feel stupid think of this moment…

Liberating to know that the UK is finally living under the safety of a loving , caring, compassionate, peaceful and above all, a fair, just religious cult that knows how to treat women. pic.twitter.com/TtCouYeAtK

— Gregory Santoni (@SantoniGregory) April 26, 2024