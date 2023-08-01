الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
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ماذا بينه وبين الله؟.. بريطاني ينطق الشهادتين قبل وفاته بلحظات والسبب مفاجأة (فيديو)

كان سبب اعتناقه الإسلام تأثره بمعاملة أطباء مسلمين كانوا يقدمون له الرعاية الطبية أثناء فترة علاجه من مرض السرطان

كتب خالد الأحمد
ماذا بينه وبين الله؟.. بريطاني ينطق الشهادتين قبل وفاته بلحظات والسبب مفاجأة
بريطاني ينطق الشهادتين
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وطن- وثّق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اعتناق مسنّ بريطاني الإسلام بعد نطقه الشهادتين قبل وفاته بلحظات.

ووفق ناشري المقطع، فإن المسنّ الذي لم يَذكُر اسمه أعلن إسلامه قبل 24 ساعة من وفاته وكان سبب اعتناقه الإسلام تأثره بمعاملة أطباء مسلمين كانوا يقدمون له الرعاية الطبية أثناء فترة علاجه من مرض السرطان.

وأظهر الفيديو الرجل وقد أوصل أنبوب تغذية بأنفه، وبدا في لحظة احتضاره وهو يردد الشهادتين :”أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسوله” ويُسمع أحد الأشخاص وهو يتكلم معه باللغة التركية.

بريطاني ينطق الشهادتين
بريطاني ينطق الشهادتين

معتنقي الإسلام في تزايد داخل بريطانيا

زادت أعداد الأشخاص الذين يُعرفون أنفسهم بأنهم مسلمون بنسبة 44% خلال السنوات العشر سنوات مابين (2011-2021) داخل الأراضي البريطانية.

وارتفعت أعداد المسلمين من 2.7 مليون شخص في 2011 إلى 3.9 ملايين في 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، وبات المسلمون يشكلون 6.5% من مجموع سكان بريطانيا.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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