“هدنة الـ5 سنوات وشروطها “.. تفاصيل عرض قدمته المقاومة للاحتلال عبر الوسطاء (فيديو)

وطن – في تصريحات مفاجئة قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن الاحتلال لم يُدمّر أكثر من 20% من قدرات الحركة، وأشار إلى أنهم عرضوا على الاحتلال عبر الوسطاء “هدنة لمدة 5 سنوات بشروط”.

وأضاف القيادي “الحية” في مقابلة له أن الحركة عرضت أكثر من مرة إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ضمن القرارات الدولية التي نشأت بهذا الصدد.

تصريحات مفاجئة.. خليل الحية: الاحتلال لم يُدمّر أكثر من 20% من قدرات حـ ـمـاس.. وعرضنا هدنة لمدة 5 سنوات بشروط pic.twitter.com/tWBflwxmSW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 25, 2024

واستدرك: “نعيش في دولة ونقيم ونتفق على وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مدتها 5 سنوات أو أكثر.”

وأضاف قيادي حماس أن الاحتلال الإسرائيلي “لم ينه أكثر من 20 % من قدرات حماس لا البشرية ولا الميدانية”.

ما الحل؟

وتساءل: ” إذا هو –الاحتلال- لم ينه فما الحل؟” وتابع :” الحل في الذهاب إلى توافق.. نحن جاهزون للاستمرار في المفاوضات بما يحقق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل”

وأردف أن الإسرائيلي يريد أن يحتل 20% من قطاع غزة فيما يسمى بـ “المنطقة الآمنة” وهذا -حسب قوله- غير معقول ولا يمكن أن نوافق على عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة. واستدرك:”هو يريد أن يحتل هذه الأرض بموافقتنا ويأخذ الأسرى وتستمر الحرب.”

ومضى الحية قائلاً: “إذا لم أكن مطمئناً بأن الحرب ستنتهي لماذا أسلم الأسرى؟!” مضيفاً أن “أكثر من مليون و200 ألف مواطن ونازح في رفح ويريد العدو الإسرائيلي دخولها، معرباً عن اعتقاده بأن المقاومة ستتعامل معه كما تم التعامل في بقية المناطق وربما أشد.

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قوة احتلال

وعبر الحية عن ترحيب حماس بأي جهد لإغاثة شعبنا دون أن يكون بديلاً عن الممرات البرية الطبيعية لقطاع غزة “ونرفض رفضاً قاطعاً أي تواجد غير فلسطيني على أرض غزة سواء في البحر أو في البر – في إشارة إلى ما أشيع عن فكرة تواجد قوات عربية أو إسلامية في القطاع.

وأعرب القيادي البارز بحماس عن اعتقاده بأنه سيتم التعامل مع أي قوة عسكرية موجودة في هذه الأماكن إسرائيلية أو غيرها كقوة احتلال، وأردف أن وظيفة المقاومة والنضال إخراج الاحتلال.

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وساطة قطر ومصر

وشدد الحية على تمسك حماس بوساطة قطر ومصر، وعدم الموافقة على أي شيء يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، كما أكد التمسك بالحق التاريخي في كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر، مع الإشارة إلى الموافقة المرحلية بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكر الحية أن حركة حماس مستعدة لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.

وكشف أن الحركة ستقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وغزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود إسرائيل ما قبل عام 1967.

وختم أن الفلسطينيين إذا أخذوا حقوقهم الوطنية وأقيمت الدولة الفلسطينية فكل ما نملكه سيتحول كبنيان أساسي لهذه الدولة.