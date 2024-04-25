سعوديات يتطايرن في الهواء.. سباق الهجن للنساء يثير السخرية (فيديو)

وطن – أثار سباق للهجن مخصص للنساء في منطقة “العلا” السعودية موجة واسعة من الاستهزاء والسخرية، حيث سقطت متسابقتان عن ظهر الإبل ولم يصل إلا اثنتان لنهاية السباق والباقين تم اسعافهم إلى المشافي، وفق ما أكده نشطاء على مواقع التواصل.

وتحظى رياضة الهجن في المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ منذ القدم، ولها مكانتها التاريخية التي تتناقلها الأجيال. وانطلقت أمس، الأربعاء، منافسات النسخة الثانية من “كأس العلا للهجن” الذي یُقام بتنظیم من الھیئة الملكیة لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للھجن.

اليوم كان سباق الهجن للحريم ف العلا ، اغلبهن طاحن من المطايا pic.twitter.com/iNzRDAwsxl — سلمان بن عبدالله (@i_5mile) April 25, 2024

وضم اليوم الافتتاحي 6 أشواط مخصّصة لسباق الهجّانة “رجال “5 كم” ونساء “2 كم”” في قرية مغيراء للرياضات التراثية.

سباق الهجن للنساء يثير السخرية

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من المتسابقات وهن يركبن على ظهور الجمال وتبدأ صفارة البدء بالسباق، وفي مشهد تال يظهر عدد من المسعفين وهم يحملون متسابقات وقعن في السباق.

سباق الهجن لسيدات في العلا كلهم طاحو من فوق الابل ما وصل الا ثنتين والباقين للمستشفى 🤣😂😂😂😂😂 #النصر_الخليج pic.twitter.com/3j9t4pjVoB — ماجد (@Majed424311) April 25, 2024

فيما يسمع صوت شخص يقول بنبرة تهكم:” الحمد لله على السلامة.” وأضاف: “واحدة من المتسابقات زحطت من ظهر البعير شالوها الإسعاف”.

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جمال بلا راكبات

وفي مشهد من السباق ترى متسابقة وهي مسرعة على ظهر الجمل، ثم فجأة تهوي على الأرض عن ظهر الجمل بعد محاولات متكررة للتمسك به دون جدوى.

اليوم سباق الهجن للنساء في #العلا

اغلبهن "زحلطن" سقطن.. مافلحن لا في قيادة السيارات

ولا في ركوب الهجن

🤣🤣 امزح امزح..

إلا فالحات ومبدعات وشجاعات ❤️💐

pic.twitter.com/8zi1Sp29KJ — الكعّام (@alk3aam) April 25, 2024

ووقعت أخرى بذات الطريقة فيما شوهدت جمال بلا راكبات وهي تسرع في مضمار السباق.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان وبالتعاون مع الاتحاد الدولي (آي سي آر إف) استحدثت في النسخة الماضية 2023 إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح مخصص للسيدات بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال (40 ألف دولار أميركي)، في إطار جهود الاتحادين السعودي والدولي للهجن لتطوير رياضة المرأة.