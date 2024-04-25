أمريكا تشتعل.. جامعة جورج واشنطن تنضم إلى الاعتصامات الطلابية (فيديو)

وطن – انضمت جامعة “جورج واشنطن” في قلب العاصمة الأمريكية إلى الاعتصامات الطلابية المناوئة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد احتجاجات مماثلة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة كولومبيا، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، وجامعة تكساس في أوستن، من بين جامعات أخرى.

دائرة الاحتجاجات الطلابية في أمريكا تتسع

وتأتي الاحتجاجات ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر والحرب في غزة، والتي قضت فيها محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل انتهكت “بشكل صارخ “اتفاقية الإبادة الجماعية.

جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية تنضم إلى الاعتصامات الطلابية في الجامعات الأمريكية المناوئة للحرب على غزة.

pic.twitter.com/CTJSPtNR3p — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) April 25, 2024

وشارك أكثر من 200 طالب في مسيرة كبيرة، الخميس 25 أبريل، احتجاجًا على الغزو الإسرائيلي لغزة ومطالبة الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تستثمر في إسرائيل وعملياتها العسكرية.

وجرت المسيرات بعد ساعات فقط من انضمام العديد من طلاب جامعة جورج تاون إلى طلاب من جامعات أخرى في العاصمة، بما في ذلك جامعة جورج واشنطن (GW) والجامعة الأمريكية (AU)، في مخيم كبير في ساحة جامعة جورج واشنطن.

وبدأت شرطة الحرم الجامعي في الوصول إلى المخيم، وأبلغت المتظاهرين أنه يُسمح فقط لطلاب GW بالبقاء في الساحة بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً بشرط أن يظلوا منتبهين لمستويات الضوضاء الخاصة بهم.

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جامعة جورج واشنطن وعلم فلسطين

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” العشرات من الطلاب أمام مبنى الجامعة وقرب تمثال لجورج واشنطن، وقد حملوا أعلام فلسطين ورددوا شعارات مؤيدة لها ولقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب وحشية من قبل الكيان الإسرائيلي، فيما ظهر تمثال جورج واشنطن معصوب العينين ويحمل علم فلسطين.

جامعة جورج واشنطن وهي من جامعات النخبة تنضم الى #تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/FXSEjfulqu — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 25, 2024

وارتدى المتظاهرون الكوفية وهتفوا “إسرائيل عنصرية”. وجلس بعض الطلاب بين الخيام الخضراء والرمادية. ووقف آخرون على طول الرصيف وهم يهتفون ويحملون اللافتات.

دعماً لغزة

ويأتي الاحتجاج بعد يوم من قيام طلاب الجامعة الأمريكية بتنظيم إضراب احتجاجا على الحرب في غزة، وفي جامعة ميريلاند نظم الطلاب اعتصاما في الحرم الجامعي.

وقالت شبكة NBC الأمريكية في تقرير لها إن الطلاب والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أقاموا في جامعة جورج واشنطن في العاصمة، مخيمًا، صباح الخميس، دعمًا لغزة، حسبما أظهر مقطع فيديو لموقع News4.

وأرسل أكثر من 30 طالبا خياما في ساحة الجامعة لدعوة الجامعة إلى قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

وفي جميع أنحاء البلاد، يحتج الطلاب المؤيدون للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل على حماس مع تزايد التوترات مع مسؤولي الجامعة.

والأسبوع الماضي، قوبلت المعسكرات والاحتجاجات الطلابية، مثل تلك التي حدثت في جامعة جورج دبليو، بالإيقاف والاعتقالات من بين إجراءات تأديبية أخرى.