تمرد طلاب أمريكا واتساع رقعة غضب الجامعات.. هبّة من أجل غزة (شاهد)

وطن – اتسع نطاق التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة في جامعات أمريكية، في أعقاب القمع الذي مورس ضد الطلاب المعتصمين في جامعات كولومبيا الأمريكية.

واعتصم متظاهرون مؤيدون في جامعات أمريكية، منها جامعة نيويورك، وجامعة “ميشيغان” ومعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا وجامعة “ييل”، حيث تم اعتقال عشرات المتظاهرين، بعدما قال المسؤولون إنهم تحدوا تحذيرات تطالبهم بالمغادرة.

🎥رغم الاقتحامات وفضّ الاعتصام الداعم لفلسطين والاعتقالات طلاب جامعة #نيويورك يواصلون حراكهم .#تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/lQW1iU7AoE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 23, 2024

🎥الشرطة الأمريكية تعتقل العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في #جامعة #نيويورك خلال مظاهرة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وتضامنا مع #غزة.#تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/jIbCkJU9PD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 23, 2024

وقالت جامعة “ييل”، في بيان، إنها طلبت مرارا وتكرارا الطلاب المتظاهرين مغادرة ساحة الجامعة، وحذرت من احتمال توقيفهم، أو مواجهة تأديب جامعي.

ووفقا للجامعة، أوقفت الشرطة الأمريكية 47 طالبا. وقالت في بيان، إن الطلاب الموقوفين يمكن أن يخضعوا للتأديب من قبل جامعة ييل نفسها، الأمر الذي قد يفرض عليهم تعليق الدراسة.

وأضافت أن “الإجراءات ضد الطلاب جاءت بسبب رفضهم مغادرة ساحتها (خلال وقفات تضامن مع فلسطين)، ما هدد أمن مجتمع “ييل” بأكمله، وأعاق الوصول إلى مرافق الجامعة”، وفق ادعاء البيان.

تمرد طلاب أمريكا

وراج وسم بعنوان “تمرد طلاب أمريكا”، على منصات التواصل الاجتماعي في تأكيد على اتساع رقعة الغضب.

هذه اللقطات ستزيد من حدة وانتشار التظاهرات الطلابية. نعمات ساعدت في اشتعال الثورة. كل همها كان الانبطاح للصهاينة. رب ضارة نافعة. سبحان الله. pic.twitter.com/CrQ8Nf7Nla #تمرد_طلاب_امريكا — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 23, 2024

لا اعتقد ان الوطن العربي يعلم اهمية ما يجري الليلة في امريكا #تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/FPuZ4Y7cCj — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 23, 2024

ما اجملهم. ما اشجعهم. طلاب جامعة ان واي يو في نيويورك هذه اللحظات. #تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/N94DDo0bzw — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 22, 2024

غضبة في جامعة كولومبيا

وكان المتظاهرون قد احتشدوا طوال عطلة نهاية الأسبوع في حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، أقاموا اعتصاما.

ومنذ تلك الاعتقالات، اعتصم متظاهرون مؤيدون في جامعات أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

اعتقالات بالجملة

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بعد أن سمحت رئيستها نعمت مينوش لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

🎥في يوم زفافها.. طالبة من #جامعة #كولومبيا تشارك زملائها اعتصامهم المفتوح من أجل #فلسطين، وقالت: "أرجوكم لا تستسلموا، الشعب الفلسطيني ينتظركم وكل شعوب العالم معنا في هذا الاعتصام". #تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/SxmxjdQP9x — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 23, 2024

وبدأ المتظاهرون حراكهم الاحتجاجي الأسبوع الماضي، داعين الجامعة لسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

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وتم توقيف أكثر من 100 منهم بعدما دعت سلطات الجامعة الشرطة للحضور إلى الحرم الخاص يوم الخميس، ما أدّى إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.

غضب من رئيسة الجامعة صاحبة الأصول المصرية

وسبق أن استمع الكونغرس، إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي أكدت بدورها أن “معاداة السامية لا مكان لها في الحرم الجامعي”.

وقالت نعمت شريف، وهي بريطانية – أمريكية من أصل مصري، تعد أول امرأة ترأس الجامعة العريقة، في خطاب للطلاب إنها سمحت للشرطة بإخلاء عشرات الخيام التي نصبها متظاهرون، لأنهم انتهكوا قواعد الجامعة ونظموا مظاهرات غير مصرح بها.

ولاقت تصريحات شفيق وتعاونها لقمع الاحتجاجات تنديداً واستياءً واسعاً وفي الشارع العربي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت اجراءاتها التي اتخذتها بحق الطلاب ضجة في وسائل إعلام عربية ومصرية محلية.

بايدن يتحدث عن معاداة للسامية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دان ما سماها “معاداة السامية” في حرم الجامعات.

بينما أعرب رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز عن شعوره بـ”الهلع والاشمئزاز”، من التقارير عن معاداة السامية في جامعة كولومبيا، متعهدا أن توقف الشرطة أي شخص يخرق القانون.