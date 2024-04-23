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تمرد طلاب أمريكا واتساع رقعة غضب الجامعات.. هبّة من أجل غزة (شاهد)

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احتجاجات الجامعات الأمريكية تضامنا مع غزة

وطن – اتسع نطاق التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة في جامعات أمريكية، في أعقاب القمع الذي مورس ضد الطلاب المعتصمين في جامعات كولومبيا الأمريكية.

واعتصم متظاهرون مؤيدون في جامعات أمريكية، منها جامعة نيويورك، وجامعة “ميشيغان” ومعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا وجامعة “ييل”، حيث تم اعتقال عشرات المتظاهرين، بعدما قال المسؤولون إنهم تحدوا تحذيرات تطالبهم بالمغادرة.

وقالت جامعة “ييل”، في بيان، إنها طلبت مرارا وتكرارا الطلاب المتظاهرين مغادرة ساحة الجامعة، وحذرت من احتمال توقيفهم، أو مواجهة تأديب جامعي.

ووفقا للجامعة، أوقفت الشرطة الأمريكية 47 طالبا. وقالت في بيان، إن الطلاب الموقوفين يمكن أن يخضعوا للتأديب من قبل جامعة ييل نفسها، الأمر الذي قد يفرض عليهم تعليق الدراسة.

وأضافت أن “الإجراءات ضد الطلاب جاءت بسبب رفضهم مغادرة ساحتها (خلال وقفات تضامن مع فلسطين)، ما هدد أمن مجتمع “ييل” بأكمله، وأعاق الوصول إلى مرافق الجامعة”، وفق ادعاء البيان.
تمرد طلاب أمريكا
وراج وسم بعنوان “تمرد طلاب أمريكا”، على منصات التواصل الاجتماعي في تأكيد على اتساع رقعة الغضب.

غضبة في جامعة كولومبيا

وكان المتظاهرون قد احتشدوا طوال عطلة نهاية الأسبوع في حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، أقاموا اعتصاما.

ومنذ تلك الاعتقالات، اعتصم متظاهرون مؤيدون في جامعات أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

اعتقالات بالجملة

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بعد أن سمحت رئيستها نعمت مينوش لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وبدأ المتظاهرون حراكهم الاحتجاجي الأسبوع الماضي، داعين الجامعة لسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

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وتم توقيف أكثر من 100 منهم بعدما دعت سلطات الجامعة الشرطة للحضور إلى الحرم الخاص يوم الخميس، ما أدّى إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.

غضب من رئيسة الجامعة صاحبة الأصول المصرية

وسبق أن استمع الكونغرس، إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي أكدت بدورها أن “معاداة السامية لا مكان لها في الحرم الجامعي”.

وقالت نعمت شريف، وهي بريطانية – أمريكية من أصل مصري، تعد أول امرأة ترأس الجامعة العريقة، في خطاب للطلاب إنها سمحت للشرطة بإخلاء عشرات الخيام التي نصبها متظاهرون، لأنهم انتهكوا قواعد الجامعة ونظموا مظاهرات غير مصرح بها.

رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق
رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق التي تعارض التظاهرات الداعمة لغزة

ولاقت تصريحات شفيق وتعاونها لقمع الاحتجاجات تنديداً واستياءً واسعاً وفي الشارع العربي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت اجراءاتها التي اتخذتها بحق الطلاب ضجة في وسائل إعلام عربية ومصرية محلية.

بايدن يتحدث عن معاداة للسامية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دان ما سماها “معاداة السامية” في حرم الجامعات.

بينما أعرب رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز عن شعوره بـ”الهلع والاشمئزاز”، من التقارير عن معاداة السامية في جامعة كولومبيا، متعهدا أن توقف الشرطة أي شخص يخرق القانون.

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