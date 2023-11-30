“متهمة بالمشاركة في إبادة أهالي غزة”.. غضب يحاصر هيلاري كلينتون في جامعة كولومبيا (شاهد)

وطن- اعتراضا على موقفها من الحرب على غزة، واجهت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية لانتخابات 2016 هيلاري كلينتون مضايقات وهُتافات من مجموعة من الطلاب المتظاهرين، وذلك أثناء مغادرتها أحد مباني جامعة كولومبيا في نيويورك.

وأظهرت لقطات مصورة، عددا من الناشطين وهم يهتفون ضد كلينتون ويتهمونها بتأييد الإبادة الجماعية للفلسطينيين خلال زيارتها للجامعة.

ناشطون يهتفون ضد مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ويتهمونها بتأييد الإبادة الجماعية للفلسطينيين خلال زيارتها جامعة كولومبيا#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/4G2EyiF3mZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 29, 2023

وشوهد الطلاب وهم يجلسون على الأرض، ويحملون لافتات مناوئة للحرب الإسرائيلية على غزة، ويتهمون الدبلوماسية الأمريكية الشهيرة بأنها داعمة للإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقوبلت هيلاري التي تدرّس في الجامعة بهتافات “عار عليك، عار عليك” خلال مغادرتها أحد المباني.

وعلّق الطلبة لافتة مدونة عليها عبارة “يدا كولومبيا ملطختان بالدماء” وبينما كانت هيلاري تمر إلى جوارهم، صرخوا “أنت تدعمين الإبادة الجماعية”.

فيما ظهرت على وجه كلينتون، معالم الامتعاض من هتافات الطلبة ضدها، بينما حاولت تجاهل الأمر منعا لحدوث أي احتكاكات أو تفاقم الأمر وخروجه عن السيطرة.

احتجاج سابق في وجه هيلاري كلينتون

يُشار إلى أن هذا المشهد الاحتجاجي ليس الأول من نوعه، ففي وقت سابق انسحبت مجموعة من طلاب جامعة كولومبيا من محاضرة كانت تلقيها كلينتون؛ احتجاجا على الموقف الأمريكي الداعم للحرب على غزة.

ففي الوقت الذي كانت فيه كلينتون تلقي محاضرتها، كان هناك احتجاج في بهو المبنى، واضطرت الدبلوماسية الأمريكية للمغادرة آنذاك من باب خلفي.

مطالب لجامعة كولومبيا بالتوقف عن دعم إسرائيل

يُشار إلى أنه في 15 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أصدرت 43 منظمة تابعة لجامعة كولومبيا بيانا طالبت فيه الإدارة بالتوقف عن دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والتوقف عن قمع النشاط المؤيد لفلسطين.

واستعرض البيان، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من قصف للمستشفيات والمدارس وقطع للغذاء والمياه وقتل الآلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أغلقت جامعة كولومبيا حرمها الجامعي أمام الجمهور قبل احتجاجين مخطط لهما، أحدهما من “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، والآخر من طلاب يدعمون إسرائيل.