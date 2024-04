تحذير أمريكي من ضرب “لعنة الرب” لجامعة كولومبيا بسبب غزة.. تشهد احتجاجات تقمعها سيدة “مصرية الأصل”

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد ظهور نائب في الكونغرس يحذر من أن تلحق بجامعة كولومبيا الأمريكية “لعنة الرب”.

جاء ذلك بسبب المظاهرات التي نظمها طلابها دعماً لقطاع غزة، ورفضاً للدعم الأمريكي اللامحدود للحرب الإسرائيلية.

وظهر النائب الجمهوري ريك إلين، في مقطع فيديو وهو يتحدث ضمن جلسة مساءلة لرئيس جامعة كولومبيا مينوش شفيق قبل أيام قليلة من قرارها السماح للشرطة باقتحام مبنى الجامعة وقمع احتجاج الطلاب واعتقال أكثر من 100 منهم.

ووجه النائب الجمهوري سؤاله لرئيسة الجامعة والتي تنحدر من أصول مصرية: “هل تريدين أن يلعن الله جامعة كولومبيا؟”.

وقال إلين: “لقد كان العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم، وكان هذا العهد واضحاً جداً: إذا باركت إسرائيل أباركك، وإذا لعنت إسرائيل ألعنك، هل تريد أن يلعن الله جامعة كولومبيا؟” أجابت شفيق: “أكيد لا”.

The level of the debate in the US today. Calling it Wahhabism would be an insult to Wahhabismpic.twitter.com/9qRTYdxPIn

— Bruno Maçães (@MacaesBruno) April 21, 2024