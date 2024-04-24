لمناقشة “غزو رفح”.. لقاء سري جمع عباس كامل وأسامة عسكر بقادة للاحتلال في القاهرة

وطن – قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين لموقع “أكسيوس” الأمريكي، إن قادة كبار لدى الاحتلال اجتمعوا، الأربعاء، في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين رئيسيين آخرين لمناقشة عملية محتملة لجيش الاحتلال في رفح.

وبحسب التقرير يشعر المسؤولون المصريون بالقلق من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في رفح، إلى دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى سيناء، مما قد ينطوي على خرق للحدود من شأنه أن يعرض أمن مصر للخطر.

قادة الاحتلال يبحثون عملية رفح مع المصريين

وقال كبار المسؤولين المصريين علنا وفي محادثات مغلقة مع إسرائيل، إن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تمزق في العلاقات مع دولة الاحتلال ويمكن أن يعرض معاهدة السلام بينهما للخطر.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن التنسيق العسكري والدبلوماسي الوثيق مع مصر هو أحد الشروط الأساسية للعمل العسكري الإسرائيلي في رفح، خاصة في ضوء نية جيش الاحتلال السيطرة على ممر فيلاديلفي، المجاور للحدود بين قطاع غزة ومصر.

وبحسب “أكسيوس” فقد رفض المتحدثون باسم جيش الاحتلال وجهاز المخابرات العامة المصري والمسؤولون المصريون التعليق.

ويشار إلى أن هذه هي الزيارة الثانية إلى مصر لرئيس الشاباك رونين بار ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هارزي هاليفي، منذ 7 أكتوبر، لمناقشة عملية عسكرية محتملة في رفح. التقى بار وهاليفي برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر.

كانت الزيارة السابقة في منتصف فبراير، والتي أبلغت عنها “أكسيوس” لأول مرة، لنقل رسالة مفادها أن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان عدم أن تؤدي عملية رفح إلى تدفق الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

قالت إسرائيل منذ أسابيع إنها ستغزو رفح ولكنها تواجه رد فعل من الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول أكثر من مليون فلسطيني نازح، يقدر أنهم يحتمون في المدينة جراء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

وأقامت مصر والإمارات العربية المتحدة ملاجئ كبيرة للخيام بين رفح وخان يونس، وكذلك في منطقة الموسي شمال غرب رفح على طول الساحل.

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خطة نتنياهو لدخول رفح وقلق أمريكي

ينتظر الجميع توجيه نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح. إنه قرار متوقف على مكتبه. قال مسؤول إسرائيلي كبير “إنه يحتاج إلى حل المسألة مع كل من الأمريكيين والمصريين”.

خطة الاحتلال التي قدمها إلى الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، تتحدث عن عملية بطيئة وتدريجية في رفح – حيا تلو الحي – وليس غزوا شاملا للمدينة بأكملها.

وقال مسؤول أمريكي إنه وفقا للخطة الإسرائيلية المقدمة إلى إدارة بايدن، لن يكون من الضروري إجلاء جميع المواطنين من رفح على الفور، ولكن سيتم إخلاء كل حي على حدة.

ذكر كبار المسؤولين الأمريكيين أنه من الواضح أن إسرائيل قد غيرت نهجها، وتستمع إلى انتقادات وقلق إدارة بايدن وتغير خططها بشأن رفح، وفقا لذلك.

على الرغم من ذلك، لا تزال إدارة بايدن قلقة بشأن عملية إسرائيلية في رفح وقدمت خلال الاجتماع الافتراضي الأخير عشرة أسئلة على الأقل ترغب في الحصول على توضيحات بشأنها من إسرائيل، كما قال مسؤولون أمريكيون.