كويتيون يشيدون وغضب بمصر.. قرار الكويت “وقف فيز المصريين” فجر جدلا

وطن – أشاد كويتيون بقرار “وقف فيز المصريين” في بلادهم ووقف إصدار تصاريح عمل لهم بالكويت، ودعوا لضرورة فك الربط الآلي مع مصر ووقف الاستعانة بالعمالة المصرية نهائياً، فيما أثار القرار موجة غضب في أوساط المصريين وتسبب بجدل واسع.

وجاء ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام كويتية عن وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارا من أمس، الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

الكويت توقف إصدار تصاريح عمل للمصريين

صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلت عن مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بالكويت بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

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وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

🔴أنا اشقايل لكم عن هالشخص ما يطلع بالسوشل ميدياإلادفاعاً عن جاليته على كل جرايمهم القذرة اللي قاعدة تصير ولا مرة طلع علق عليهم تعتقدون مخابرات منو اللي قاعد يعطيه عاز⁉️

شوفوا الڤيديو الثاني رايح لسفارتهم اشمعناانت بالذات اللي عازمينك واضح ولائك لهم

العرق دساس #وقف_فيز_المصريين pic.twitter.com/KpG7IZCfbt — المجد هنا (@9WzorH3iF4ErWKx) April 19, 2024



وتعتبر العمالة المصرية من أبرز العمالة الوافدة إلى الكويت، حيث يعمل الآلاف من المصريين في مختلف القطاعات، بدءاً من البناء والصناعة وصولاً إلى الخدمات والتعليم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كان قد جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف، وذلك في 2 أبريل الجاري.

يارب بعد يضعون مصر بالقائمة الحمراء ويمنعون دخولها إلى الكويت نهائيا pic.twitter.com/TfFbXpbIal — Wafaa (@Wafaa44677647) April 24, 2024

“مستعمرة للوافدين”

وتباينت ردود وتعليقات الكويتيين على القرار وعلى وجود العمالة المصرية في الكويت.

وقال “أبو فيصل العبدلي” في هذا السياق:”نحترم اخواننا المصريين لكن إعداد فوق طاقة البلد وستكون هناك منافسة بينهم للحصول على عمل

بإلإضافة هناك البعض منهم ارتكبوا مخالفات.”

#وقف_فيز_المصريين #الكويت نحترم اخواننا المصريين لكن إعداد فوق طاقة البلد وستكون هناك منافسة بينهم للحصول على عمل

بإلإضافة هناك البعض منهم ارتكبوا مخالفات نتمنى إيقاف قدوم المصريين من 7 سنوات إلى 10 سنوات

وإيقاف إقامة من تعدى سن 55 سنة مع احترامنا لهم لكن هذا لصالح الجميع pic.twitter.com/nepbUBocDj — ابو فيصل العبدلي-العبدلية.الكويت (@abo_faisal__) April 23, 2024

وتابع:”نتمنى إيقاف قدوم المصريين من 7 سنوات إلى 10 سنوات

وإيقاف إقامة من تعدى سن 55 سنة، مع احترامنا لهم لكن هذا لصالح الجميع.”

وعلق “عبداللطيف” بنبرة تهكم:” أصبحنا مستعمرة للوافدين المصريين وهم كل شي بيدهم وجميع الحرف بيدهم وغير الغش في تصليح السيارات ومكيفات المنازل وتركيب الكاميرات داخل المنازل”.

وزعم عبد اللطيف أن أكثر الوافدين “جواسيس لبلدهم وكلهم مافيا منظمة في التلاعب بالأسعار والرشوة والفيز والاقامات”.

ليش الوافدين ترسوا بلدنا وأكثر من المواطنين صرنا مستعمرة لهم وهم كل شي بيدهم وجميع الحرف بيدهم وغير الغش في تصليح السيارات ومكيفات المنازل وتركيب الكاميرات داخل المنازل وهم اكثرهم جواسيس لبلدهم وكلهم مافيا منظمة في اتلاعب بل الاسعار والرشوة بل الفيز والاقامات لابد من الحزم عليهم — عبداللطيف (@jAPFDy3VIaowUOG) April 20, 2024



وأثنى “تركي النايف” على قرار تقنين العمالة المصرية والجاليات الأخرى مطالباً الحكومة المصرية بإيجاد حلول لرعاياها في الكويت وتوظيفهم بدل أن يكونوا عالة على دول الخليج وليبيا –كما قال-”

ماعملته الكويت هو الصح

يجب تقنين عدد الجاليات ويجب على المصارية ايجاد حلول

لتوظيف أبنائها بدل عايشين عالة على

دول الخليج وليبيا

ناهيك عن جرايمهم والهمجية

معقول في ٢٠٢٤

والمصري لا يعجبه الوقوف في الطابور

ويتساهلون الكذب لين غدت جميع الشعوب العربية بدل تقول انت كذاب تقول انت… — تركي النايف (@TNaeef) April 24, 2024



وقال “الصقر”:” الإعتماد على أبناء البلد والمواليد لديهم الذين بدون جنسيه – ٢ مليون وأكثر – أفضل من الإستقدام السياسي الذي بدون فائدة تذكر”.

دولة مثل الكويت هي الأفضل في دول مجلس التعاون في عدد المواطنين مقارنة بمساحة وإقتصاد الدولة….

الإعتماد على أبناء البلد والمواليد لديهم الذين بدون جنسيه ( ٢ مليون وأكثر ) أفضل من الإستقدام السياسي الذي بدون فائدة تذكر. — الصقر (@Blur0m) April 24, 2024

فيما غرد سعيد توفيقي مدافعا عن العمالة المصرية:”لولا المعلم المصري..

لما كان هناك مدارس بالكويت.. التعليم والمدارس بالكويت بدأ مع المعلم المصري.”

وأكمل:”لولا المصري ..لما كان هناك نور العلم في الكويت..نعم كان هناك معلمون من دول أخرى. لكن الأساس الذي بني عليه التعليم في الكويت كان المعلم المصري.. على راسي المعلم المصري.”