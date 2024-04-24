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فيديو الطفل الشهيد “عيسى ابن مريم” ووداع والدته له يبكي العالم (شاهد)

بقلم
فيديو الطفل الشهيد "عيسى ابن مريم" ووداع والدته له يبكي العالم

عرضت قناة “الجزيرة” القطرية مقطع فيديو مؤثر لوداع أم فلسطينية لابنها الوحيد، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة وتقول أنها سمته “عيسى ابن مريم”.

وبدت الأم المكلومة وهي مكبة على جثة ابنها وتقول له بنبرة مؤثرة وهي تقبل وجنتيه: “يا روح أمك إصحى”. وأضافت:” عيوس –تصغير اسم عيسى- حبيب أمك أصح يا حبيب أمك”.

“سميتك عيسى ابن مريم”

وأضافت بنبرة باكية:”أنا سميتك عيسى أصحى”-في إشارة إلى السيد المسيح المولد في بيت لحم ، وكررت ثانية:” أنا سميتك عيسى ابن مريم، وتابعت فيما كان بعض المشيعين يساعدها على الوقوف :” آني مش شبعانة منه”.

ثم عاودت تقبيل طفلها الشهيد وهي منهارة ويسمع صوتها وهي تقول “ابني عايش أنا حاسة”. واحتضنت جثته وهي تقول :” بدي أروح على غزة فيك يما ” ثم بدت وهي تحمله وتمشي وهي تقول:” هذا روح أمه”. وخاطبت شخصاً حاول أخذ الجثة منها :” فش تأخذه هذا روح أمه”.

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انتشال جثامين الشهداء

يأتي ذلك فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 79 شهيدا و86 مصابا.

وتواصلت اليوم الأربعاء، عمليات انتشال جثامين الشهداء من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار القصف والاشتباكات.

وقال الدفاع المدني بغزة إنه انتشل 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مستشفى ناصر الذي واجه حصارا إسرائيليا، وبذلك ارتفعت حصيلة جثامين الشهداء التي انتشلها الدفاع المدني لليوم السادس على التوالي إلى 334 جثمانا.

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