الرئيسية » الهدهد » شاهد ما فعلته “دوامة غبار الشيطان” في المدينة المنورة وأثار الفزع (فيديو)

شاهد ما فعلته “دوامة غبار الشيطان” في المدينة المنورة وأثار الفزع (فيديو)

بقلم
شاهد ما فعلته "دوامة غبار الشيطان" في المدينة المنورة وأثار الفزع

وطن – تداول سعوديون مقطع فيديو لما قالوا إنها “دوامة غبار الشيطان Dust Devil”، وهي تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في المدينة المنورة.

ودوامة الشيطان أو الغبار ظاهرة مناخية ناتجة عن تسخين قوي لسطح الأرض وتكون بشكل عام أصغر وأقل كثافة من الإعصار. ويطلق عليها أحياناً mini tornado وتشبه الأعاصير في الشكل من حيث اعتمادها على عمود الهواء الدوار الصاعد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقط من الأعلى عدداً من السيارات وهي تسير خلف بعضها البعض.

“دوامة غبار الشيطان” في المدينة المنورة

ثم فجأة ترتفع الدوامة خلف إحدى السيارات فوق حاوية قمامة كانت على جانب الطريق وترفعها إلى الأعلى، ثم تصطدم بسيارة بيضاء كانت متوقفة قرب عمود كهربائي وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.

الأرصاد تحذر

وكان “المركز الوطني للأرصاد” السعودي حذر، الأربعاء، من أمطار خفيفة في المدينة المنورة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

  • اقرأ أيضا:
موجة غبار شديدة تحوّل النهار ليل على حدود السعودية الأردنية (فيديو)

شياطين الغبار

ووفق موقع weather العلمي تتشكل شياطين الغبار في المناطق ذات التسخين السطحي القوي، وعادةً ما تكون عند نقطة التقاء بين أنواع الأسطح المختلفة، مثل الإسفلت والتراب، أو حتى الحقول المروية والطرق الترابية.

وعادة ما تحدث تحت سماء صافية ورياح خفيفة، عندما تتمكن الأرض من تدفئة الهواء إلى درجات حرارة أعلى بكثير من درجات الحرارة فوق الأرض مباشرة.

قد يعجبك أيضاً

القسام تنفذ كمينين في المغراقة وسط قطاع غزة

“بضاعتكم رُدت إليكم” .. القسام توقع قوتين في كميني صواريخ F16 لم تنفجر بالمغراقة

شاهد ما فعلته "دوامة غبار الشيطان" في المدينة المنورة وأثار الفزع

شاهد ما فعلته “دوامة غبار الشيطان” في المدينة المنورة وأثار الفزع (فيديو)

فيديو الطفل الشهيد "عيسى ابن مريم" ووداع والدته له يبكي العالم

فيديو الطفل الشهيد “عيسى ابن مريم” ووداع والدته له يبكي العالم (شاهد)

قنص ضابط اسرائيلي في بيت حانون

“قتل برصاصة بندقية الغول” .. لحظة قنص ضابط إسرائيلي في بيت حانون وهروب زملائه

بعد مناشدته للأمير تميم.. اعتقال عبدالعزيز الخزرج الأنصاري في قطر

بعد مناشدته للأمير تميم.. اعتقال عبدالعزيز الخزرج الأنصاري في قطر (فيديو)

كويتيون يشيدون وغضب بمصر.. قرار الكويت "وقف فيز المصريين" فجر جدلا

كويتيون يشيدون وغضب بمصر.. قرار الكويت “وقف فيز المصريين” فجر جدلا

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior