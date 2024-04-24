شاهد ما فعلته “دوامة غبار الشيطان” في المدينة المنورة وأثار الفزع (فيديو)

وطن – تداول سعوديون مقطع فيديو لما قالوا إنها “دوامة غبار الشيطان Dust Devil”، وهي تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في المدينة المنورة.

ودوامة الشيطان أو الغبار ظاهرة مناخية ناتجة عن تسخين قوي لسطح الأرض وتكون بشكل عام أصغر وأقل كثافة من الإعصار. ويطلق عليها أحياناً mini tornado وتشبه الأعاصير في الشكل من حيث اعتمادها على عمود الهواء الدوار الصاعد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقط من الأعلى عدداً من السيارات وهي تسير خلف بعضها البعض.

“دوامة غبار الشيطان” في المدينة المنورة

ثم فجأة ترتفع الدوامة خلف إحدى السيارات فوق حاوية قمامة كانت على جانب الطريق وترفعها إلى الأعلى، ثم تصطدم بسيارة بيضاء كانت متوقفة قرب عمود كهربائي وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.

فيديو… دوامة غبار الشيطان (Dust Devil) تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في المدينة المنوره.

–

– pic.twitter.com/x2b9whntLN — تحديث الأخبار (@Updateksa) April 24, 2024

الأرصاد تحذر

وكان “المركز الوطني للأرصاد” السعودي حذر، الأربعاء، من أمطار خفيفة في المدينة المنورة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

اقرأ أيضا:

شياطين الغبار

ووفق موقع weather العلمي تتشكل شياطين الغبار في المناطق ذات التسخين السطحي القوي، وعادةً ما تكون عند نقطة التقاء بين أنواع الأسطح المختلفة، مثل الإسفلت والتراب، أو حتى الحقول المروية والطرق الترابية.

وعادة ما تحدث تحت سماء صافية ورياح خفيفة، عندما تتمكن الأرض من تدفئة الهواء إلى درجات حرارة أعلى بكثير من درجات الحرارة فوق الأرض مباشرة.