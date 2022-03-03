موجة غبار شديدة تحوّل النهار ليل على حدود السعودية الأردنية (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد موجة غبار شديدة اجتاحت المنطقة الحدودية بين السعودية الأردن.

انعدام رؤية

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”. فقد ظهر شبه انعدام للرؤية بفعل الغبار الذي اجتاح المنطقة.

وسمح في الفيديو متحدث يقول أن موجة الغبار هذه تغطي المنطقة داخل الحدود الأردنية. وقبل الدوريات الخارجية باتجاه الأزرق.

📹موجة غبار شديدة على حدود السعودية الأردنية pic.twitter.com/VrW15LhrOr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 3, 2022

تحذير

وحذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية . من عواصف رملية قوية يتوقع أن تؤثر على منطقة الحدود الشمالية حلال الساعات القادمة اليوم الخميس.

ويشمل التحذير كل من العويقلية وحزم الجلاميد وطريق عرعر. وذلك بفعل اندفاع موجة من الغبار الكثيف القادمة من الأردن نحو المنطقة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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