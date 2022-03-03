موجة غبار شديدة تحوّل النهار ليل على حدود السعودية الأردنية (فيديو)
ظهر شبه انعدام للرؤية بفعل الغبار
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موجة غبار شديدة تحوّل النهار ليل على حدود السعودية الأردنية (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد موجة غبار شديدة اجتاحت المنطقة الحدودية بين السعودية الأردن.

انعدام رؤية

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”. فقد ظهر شبه انعدام للرؤية بفعل الغبار الذي اجتاح المنطقة.

وسمح في الفيديو متحدث يقول أن موجة الغبار هذه تغطي المنطقة داخل الحدود الأردنية. وقبل الدوريات الخارجية باتجاه الأزرق.

تحذير

وحذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية . من عواصف رملية قوية يتوقع أن تؤثر على منطقة الحدود الشمالية حلال الساعات القادمة اليوم الخميس.

ويشمل التحذير كل من العويقلية وحزم الجلاميد وطريق عرعر. وذلك بفعل اندفاع موجة من الغبار الكثيف القادمة من الأردن نحو المنطقة.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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